На Львовщине, по сравнению с 2020 годом, количество безработных выросло вдвое. Чаще всего работу ищут женщины. Большинство безработных имеют высшее образование.

На Львовщине в январе – марте 2021 года статус безработного получили 13,5 тысячи человек. Всего за этот период услугами центров занятости воспользовались 41,7 тысячи безработных, что на 18,6 тысячи больше, чем в 2020 году.

Интересно Профессии, которым не страшен локдаун: в ком работодатели нуждаются чаще всего

Большинство безработных – женщины

Директор Львовского областного центра занятости Василий Барилюк рассказал, что в начале апреля 2021 года в помощи в трудоустройстве нуждались 27,1 тысячи безработных. Больше всего среди них было женщин – 62%. В 2020 году центры занятости оказывали помощь только 15,1 тысячи безработных.

Увеличение объемов безработицы произошло во всех городах и районах области. К примеру, в Каменка-Бугском районе почти втрое, во Львове, Бориславе, Трускавце, Червонограде, Городокском, Жолковском, Сколевском районах – вдвое.

Чиновник отметил, что чаще всего за помощью в центры занятости обращались люди в возрасте 55 – 59 лет (4,2 тысячи человек или 15,5%) и в возрасте 35 – 39 лет (4 тысячи человек или 14,7%). Большинство безработных имели высшее образование:

58% людей имели высшее образование;

31% – профессионально-техническое;

10% – среднее.

Больше всего работу искали работники сферы торговли и услуг – 20%. 16% безработных принадлежали к законодателям, высшим государственным служащим, руководителям и менеджерам.

К теме Война, безработица и COVID: какие проблемы сейчас больше всего беспокоят украинцев

Скольким безработным удалось найти работу

В областном центре занятости рассказали, что наибольшее количество безработных были работниками, которых уволили по соглашению сторон и которые обратились за помощью в течение года после увольнения, – 46.6%. Уволенных по собственному желанию было 9%, а людей, которые были безработными больше года – 11,4%.

На Львовщине в течение первых 3 месяцев 2021 года было 14,7 тысячи свободных рабочих мест, тогда как в прошлом году их было на 6 тысяч больше. По состоянию на 1 апреля остались 3580 вакансий:

2205 – для рабочих;

1056 – для служащих;

319 – для тех, кто не имеет профессии и специальной подготовки.

В среднем в 2021 году на 1 вакансию претендовали 8 безработных, а в конце марта 2020 года – всего 4.

Службам занятости в 2021 году удалось найти работу 7,9 тысячи жителей области. Среди трудоустроенных были 4,9 тысячи безработных, еще 1,5 тысячи человек были клиентами службы занятости после профессионального обучения, переобучения или повышения квалификации.