Во Львове женщине на голову упал фрагмент фасада: она отсудила полмиллиона

Жительница Коломыи, которой на голову упал фрагмент фасада дома во Львове, 13 мая отсудила более пол миллиона гривен. Теперь ОСМД "Франка 8" должно выплатить не только моральную компенсацию, но и возместить материальный ущерб.

Фасад обрушился на голову женщины еще 27 февраля 2018 года. С тех пор она лечилась и пыталась добиться справедливости.

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Что известно о последнем заседании

Это дело рассмотрел Галицкий районный суд Львова. Представитель ОСМД, которое является обвиняемой стороной, на заседание не пришел.

Судья Виталий Стрельбицкий согласился с тем, что падение фрагмента фасада на голову Натальи М. имело многочисленные негативные последствия. В частности, физические и психологические страдания женщины.

Рассмотрев все обстоятельства и заключение судебно-психологической экспертизы судья решил удовлетворить иск пострадавшей полностью.

"Франко 8" должен выплатить 500 тысяч гривен моральной компенсации. Кроме этого, также оплатят материальный ущерб – еще 26 тысяч гривен. Если ОСМД в течение 30 дней не подаст апелляцию, приговор вступит в силу.

Какие травмы были у женщины

Потерпевшая долго лечилась в медучреждениях Львова и Коломыи.

В результате инцидента она получила излом черепа и ушиб мозга.

Из-за этого ей пришлось делать операцию.

Также она получила 3 группу инвалидности.