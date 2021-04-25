За сутки 9 пожаров: ГСЧС снова призвала украинцев не выжигать траву
Украинцы продолжают сжигать сухостой несмотря на крупные штрафы и предостережения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Из-за неосторожного обращения с огнем на Львовщине 24 апреля зафиксировали 9 пожаров.
Источник:Портал МВД
По подсчетам Министерства внутренних дел, огонь уничтожил более 0,4 гекрата сухостоя. Огонь тушили в 4 разных районах Львовщины.
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Детали пожаров на Львовщине
К борьбе с огнем привлекли 9 единиц специальной техники, а также 36 человек. Пожары потушили в таких районах:
- Львовском;
- Стрыйском;
- Червоноградском;
- Яворовском.
Наказание за поджог травы
В 2020 году в Украине вступил в действие закон, которым существенно увеличили размер штрафа за сжигание сухостоя. Минимальный штраф теперь составляет 3 тысячи 60 гривен, хотя до этого сумма была 170 гривен.
За повреждение растительного покрова виновника могут оштрафовать от 91 тысячи 80 гривен до 153 тысяч гривен. В то же время уничтожение или повреждение леса огнем будет стоить от 4,59 тысячи до 15,3 тысячи гривен.
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