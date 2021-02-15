Во Львове 15 февраля состоялось чествование участников боевых действий на территории других государств. На мероприятии присутствовал мэр города Андрей Садовый. Мэр поблагодарил афганцев, которые первыми пошли в бой, когда началась война на Донбассе.

Сначала состоялась Архиерейская Божественная литургия. Затем участники мероприятия возложили цветы к памятным знакам и помолились.

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Садовый поблагодарил участников боевых действий

Садовый отметил, что каждый, кто прошел войну, будет нести эту боль всю жизнь.

"Говорят, что время лечит раны. Может раны он и лечит, но душа болит. Каждый, кто прошел войну, десятки – сотни раз вспоминает и прокручивает в своей голове и тех, кого уже нет, и то, как оно было. Эта боль будет до последних дней. Такова жизнь", – добавил мэр.

Мэр рассказал, что власть, наверное, "не сделала того, что она должна была сделать", чтобы война не началась. По мнению Садового, опыт Афганистана мало чему научил украинцев.

За Украину нужно бороться каждый день, если бы каждый в нашей стране хорошо делал работу на своем месте, мы были бы намного сильнее и мощнее, враг на нас бы не нападал. Но у нас сегодня война. Хочу сегодня особую благодарность выразить всем афганцам, которые первыми пошли в бой, когда Россия на нас напала,

– добавил городской голова.

Садовый поблагодарил всех, кто прошел войну, потому что они "являются нашими героями навсегда".

Смотрите фото чествования участников боевых действий на территории других государств / Фото Александра Мазуренко

Участников боевых действий на территории других государств отметили благодарностями

За весомый личный вклад в развитие ветеранского движения, патриотическое воспитание молодежи и плодотворную общественную деятельность благодарностями и 5 тысячами гривен наградили участников боевых действий в Афганистане – Геннадия Пузака, Василия Гуменного, Михаила Гузела, Михаила Орищишина, Богдана Гуца, Бориса Заграя и Геннадия Загальского.

Также за помощь с подготовкой мероприятий, в частности, в части очистки территории от снега, руководитель Львовской городской организации ветеранов Афганистана, участников антитеррористической операции, других локальных войн Иван Лоха получил значок флага Украины от мэра.

Интересно! В 2021 году материальную помощь получат все воины-афганцы и вдовы погибших, зарегистрированных во Львове и состоящие на учете в отделах соцзащиты. Общая сумма выплат составит более 1,22 миллиона гривен.

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Коротко о войне в Афганистане