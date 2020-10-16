В Брюховичах, расположенных неподалеку от Львова, 15 октября грабители убили Мечислава Жеребецкого. Они проникли в дом и жестоко избили бизнесмена.

В доме также была жена Жеребецкого. Однако она осталась жива. Об этом сообщило "Дело".

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Как убили Жеребецкого

Жеребецкий был известным местным бизнесменом. Он занимался недвижимостью и выступал посредником при ее продаже.

Трое мужчин в балаклавах 15 октября около 10 вечера ворвались в дом Жеребецкого на улице Отца Издрыка. Дверь его квартиры была открыта.

Злоумышленники сильно избили Жеребецкого. В результате избиения и пыток мужчина умер.



Злоумышленники попали в дом через незапертую дверь / Фото полиции Львовщины

Что сделали с женой бизнесмена

Жену бизнесмена грабители связали и оставили в беседке. После этого злоумышленники скрылись.

Правоохранители получили сообщение о преступлении лишь около часа ночи 16 октября.

По информации журналистов, Жеребецкий накануне продал недвижимость. Дома у него было около 180 тысяч долларов.



К поиску нападавших присоединились следователи всех подразделений / Фото полиции Львовщины

Полиция активно разыскивает злоумышленников

Следователи возбудили уголовное дело за умышленное убийство и разбой. За такие преступления злоумышленникам грозит пожизненное тюремное заключение и конфискация имущества.

Сейчас сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины разыскивают нападавших. В полиции просят всех, кто располагает какой-либо информацией по этому делу, позвонить на линию 102.



Злоумышленникам грозит пожизненное заключение / Фото полиции Львовщины