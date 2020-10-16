Забрали 180 тысяч долларов: на Львовщине убили известного бизнесмена – фото
В Брюховичах, расположенных неподалеку от Львова, 15 октября грабители убили Мечислава Жеребецкого. Они проникли в дом и жестоко избили бизнесмена.
В доме также была жена Жеребецкого. Однако она осталась жива. Об этом сообщило "Дело".
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Как убили Жеребецкого
- Жеребецкий был известным местным бизнесменом. Он занимался недвижимостью и выступал посредником при ее продаже.
- Трое мужчин в балаклавах 15 октября около 10 вечера ворвались в дом Жеребецкого на улице Отца Издрыка. Дверь его квартиры была открыта.
- Злоумышленники сильно избили Жеребецкого. В результате избиения и пыток мужчина умер.
Злоумышленники попали в дом через незапертую дверь / Фото полиции Львовщины
Что сделали с женой бизнесмена
Жену бизнесмена грабители связали и оставили в беседке. После этого злоумышленники скрылись.
Правоохранители получили сообщение о преступлении лишь около часа ночи 16 октября.
По информации журналистов, Жеребецкий накануне продал недвижимость. Дома у него было около 180 тысяч долларов.
К поиску нападавших присоединились следователи всех подразделений / Фото полиции Львовщины
Полиция активно разыскивает злоумышленников
Следователи возбудили уголовное дело за умышленное убийство и разбой. За такие преступления злоумышленникам грозит пожизненное тюремное заключение и конфискация имущества.
Сейчас сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины разыскивают нападавших. В полиции просят всех, кто располагает какой-либо информацией по этому делу, позвонить на линию 102.
Злоумышленникам грозит пожизненное заключение / Фото полиции Львовщины