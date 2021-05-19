Инцидент произошел на улице Выговского. Правоохранители вынесли на мужчину постановление за ложный вызов спецслужб.

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Львовянин вызвал полицию, потому что забыл, где его авто

  • Днем 17 мая патрульные получили ориентировку об угоне авто Opel Astra на улице Выговского.
  • 57-летний мужчина рассказал, что припарковал машину в 15:00 возле дома. Через некоторое время он вышел и не смог его найти.
  • Львовянин отметил, что он заправил авто на 20 литров горючего.
  • После общения с заявителем патрульные отправились обследовать прилегающие территории.
  • Авто мужчины нашли возле соседнего дома. Мужчина вспомнил, что он и в самом деле именно там его оставил.
  • На львовянина вынесли постановление за ложный вызов спецслужб. Ему грозит до 119 гривен штрафа

Забув, де припаркував авто: львів'янин викликав поліцію і отримав штраф – фото
Авто мужчины было во дворе соседнего дома / Фото патрульной полиции Львовской области