Инцидент произошел на улице Выговского. Правоохранители вынесли на мужчину постановление за ложный вызов спецслужб.
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Львовянин вызвал полицию, потому что забыл, где его авто
- Днем 17 мая патрульные получили ориентировку об угоне авто Opel Astra на улице Выговского.
- 57-летний мужчина рассказал, что припарковал машину в 15:00 возле дома. Через некоторое время он вышел и не смог его найти.
- Львовянин отметил, что он заправил авто на 20 литров горючего.
- После общения с заявителем патрульные отправились обследовать прилегающие территории.
- Авто мужчины нашли возле соседнего дома. Мужчина вспомнил, что он и в самом деле именно там его оставил.
- На львовянина вынесли постановление за ложный вызов спецслужб. Ему грозит до 119 гривен штрафа
Авто мужчины было во дворе соседнего дома / Фото патрульной полиции Львовской области