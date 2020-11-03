Полицейские разоблачили 29-летнего львовянина, который был причастен к организации публичных домов во Львове и Днепре. Бордели располагались в арендованных квартирах, а минимальный пакет услуг стоил 800 гривен.

Мужчина вместе со своими соучастниками организовал 4 борделя в Днепре и Львове. Правоохранители провели 10 обысков в домах, которые создал львовянин. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как работали бордели сутенера

29-летний сутенер организовал 4 борделя во Львове и Днепре.

Они были размещены в арендованных квартирах.

В домах женщины оказывали сексуальные услуги за деньги, минимальная стоимость которых составляла 800 гривен.

Цена за услуги росла в зависимости от пожеланий клиентов.



Всего мужчина организовал 4 борделя / Фото полиции Львовщины

Что полицейские нашли во время обысков

Полицейские 2 ноября провели 10 санкционированных обысков в борделях, которые организовал львовянин. Эти также привлекло спецназовцев Львовщины.

Правоохранители нашли и изъяли в качестве вещественных доказательств черновую бухгалтерию, деньги и другие вещи.



Услуги женщин стоили от 800 гривен / Фото полиции Львовщины

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Что грозит сутенеру

Следователи установили, что сутенер также был причастен к ряду разбойных нападений во Львове. В сентябре 2020 ему сообщили о подозрении в разбое. За такое преступление злоумышленнику грозило тюремное заключение сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Однако, по решению суда, его освободили из-под стражи под залог.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители вскоре сообщат злоумышленнику о подозрении в сутенерстве. Санкция статьи предусматривает наказание – от 5 до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.



Вскоре следователи объявят о подозрении сутенеру / Фото полиции Львовщины



Сейчас продолжается досудебное расследование / Фото полиции Львовщины