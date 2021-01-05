Во Львове 3 января правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который убил свою жену. Между супругами возникла ссора, во время которой злоумышленник жестоко избил и задушил женщину.

Муж хотел выдать убийство жены за внезапную смерть. Поэтому злоумышленник вызвал медиков скорой. Но врачи все же установили истинную причину гибели женщины. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как муж убил свою жену

Правоохранителям 3 января поступило сообщение о том, что в одном из домов на улице Шевченко внезапно умерла 50-летняя львовянка.

На место вызова сразу выехали следователи.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти женщины стало удушение.

Правоохранители выяснили, что к убийству женщины причастен ее 53-летний муж.

Ночью между супругами возникла ссора. Во время конфликта злоумышленник избил жену, а потом задушил ее.

После убийства мужчина вызвал карету скорой медицинской помощи.

Медикам он сказал, что женщина умерла внезапно по неизвестным причинам.

Что грозит злоумышленнику

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает наказание – от 7 до 15 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.