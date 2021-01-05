Задушил жену и вызвал скорую: во Львове мужчину задержали за убийство
Во Львове во время ссоры муж задушил жену / UA.NEWS
Во Львове 3 января правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который убил свою жену. Между супругами возникла ссора, во время которой злоумышленник жестоко избил и задушил женщину.
Муж хотел выдать убийство жены за внезапную смерть. Поэтому злоумышленник вызвал медиков скорой. Но врачи все же установили истинную причину гибели женщины. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как муж убил свою жену
- Правоохранителям 3 января поступило сообщение о том, что в одном из домов на улице Шевченко внезапно умерла 50-летняя львовянка.
- На место вызова сразу выехали следователи.
- Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти женщины стало удушение.
- Правоохранители выяснили, что к убийству женщины причастен ее 53-летний муж.
- Ночью между супругами возникла ссора. Во время конфликта злоумышленник избил жену, а потом задушил ее.
- После убийства мужчина вызвал карету скорой медицинской помощи.
- Медикам он сказал, что женщина умерла внезапно по неизвестным причинам.
Что грозит злоумышленнику
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает наказание – от 7 до 15 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
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