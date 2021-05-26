Заказывает самые дорогие номера и еду и убегает: в гостиницах Львова и Винник заметили мошенника

В гостиницах Львова и Винник появился опытный мошенник. Мужчина поселяется в дорогих номерах, заказывает изысканную еду и убегает, не оплатив счета.

На мужчину уже написали заявление в полицию. Известно, что он живет во Львове, однако почему-то любит время от времени останавливаться в гостиницах.

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В гостиницах Львова и Винник заметили опытного мошенника

Во львовских и винниковских отелях время от времени появляется мошенник.

Журналистам стало известно, что он живет во Львове и имеет 2 машины.

36-летний мужчина систематически снимает номера в местных отелях.

Он заказывает дорогие еду и алкоголь и всегда опустошает мини-бар.

За день до завершения заказа злоумышленник просто убегает.

Недавно львовянин успел так пожить в 2 винниковских отелях.

На мужчину написали заявление в полицию

Руководители одной из гостиниц уже написали на мошенника заявление в полицию. Сейчас его уже ищут правоохранители.

Пострадавшим известно, где именно живет мужчина. Однако в этом доме львовянина встретить почти невозможно.

Потому что гражданин Б. 1985 года рождения стремится не встречаться с теми, кого так коварно обобрал. Ведь только с одного винниковского отеля он сбежал, не заплатив 2 858 гривен,

– рассказали журналисты.

Неизвестно, в скольких гостиницах уже поселялся мошенник. Поэтому пострадавшие, призывают своих коллег быть осмотрительными, потому что такой инцидент может случиться с каждым из них.