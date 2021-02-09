Во Львове в заброшенном здании нашли тело бездомного с ранами на шее. Правоохранители 9 февраля нашли предполагаемого убийцу и сообщили ему о подозрении.

Тело погибшего нашли 7 февраля около 18:00. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. К теме Во Львове нашли тело мужчины с ранами на шее: полиция расследует убийство – фото Правоохранители задержали предполагаемого убийцу Около 18:00 7 февраля правоохранителям поступило сообщение о том, что в заброшенном здании на улице Замковой нашли тело мужчины без признаков жизни.

Эксперты, которые прибыли на место происшествия, установили, что смерть мужчины могла наступить в результате ранений, которые были у него на шее.

Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 38-летний житель Львова, который не имел постоянного места жительства.

Следователи установили, что к убийству причастен ранее судимый львовянин – сверстник погибшего.

По информации полиции, мужчина нанес жертве несколько ударов ножницами в шею во время конфликта.

38-летнего львовянина подозревают в убийстве / Фото полиции Львовщины Мужчине сообщили о подозрении Правоохранители сообщили мужчине о подозрении в умышленном убийстве. Если его вину докажут в суде, злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет в тюрьме. Сейчас следователи продолжают проводить досудебное. Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.

Бездомного убили ножницами / Фото полиции Львовщины

Вскоре подозреваемому изберут меру пресечения / Фото полиции Львовщины