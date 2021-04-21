По словам доцента кафедры программирования ЛНУ имени Ивана Франко Святослава Литинского, вакцинацию работников университета от коронавируса приостановили. В 5 городской клинической больнице закончилась вакцина.

Литинский рассказал, что его вместе с коллегами должны были вакцинировать от коронавируса еще 16 апреля. Вакцинацию работников Львовского национального университета имени Ивана Франко возобновят, когда в больнице появится вакцина.

Читайте также Вакцинация продолжается: Львовщина ожидает вторую партию препарата Covishield

В 5 ГКБ закончилась вакцина от коронавируса

По словам Литинского, он записался на вакцинацию от коронавируса через приложение "Дия". Его коллег с кафедры биологии должны были прививать 8 апреля, а с кафедры географии – 9 апреля. В свою очередь, вакцинировать всех других работников университета должны были 16 апреля.

Только что (15 апреля – 24 канал) сообщили, что на пятницу вакцины не хватит. Вакцинация переносится на следующую неделю,

– рассказал Литинский.

Однако 20 апреля преподавателя сообщили, что вакцинацию работников ЛНУ снова отложили из-за отсутствия препарата.

"В связи с сообщением от руководства 5 Городской клинической больницы об окончании вакцины, мы вынуждены на некоторое время отложить процесс вакцинации работников университета", – говорилось в сообщении.

По словам Литинского, ему сказали, что сообщат, когда вакцина снова будет в наличии и процесс вакцинации возобновят.

Интересно! На Львовщине от коронавируса провакцинировали более 36 тысяч человек вакциной Covishield. В свою очередь, прививку препаратом Coronavac сделали 350 людям, а Pfizer – 150 жителям области.