Во Львове значительно возросло количество больных коронавирусом. Поэтому 30 марта городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС рассмотрит возможность усиления карантинных ограничений. В частности в городе могут ограничить движение общественного транспорта, работу детсадов, некоторых магазинов и тому подобное.

Во Львове в стационарах медучреждений лечатся 980 больных COVID-19. Поэтому, по словам первого заместителя городского главы Андрея Москаленко, 29 марта во время заседания городского штаба по противодействию коронавирусу рассматривали возможность усиления карантинных ограничений во Львове.

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Во Львове значительно возросло количество больных коронавирусом

Москаленко рассказал, что на заседании штаба по противодействию коронавирусу рассмотрели ситуацию с COVID-19, которая сейчас есть во Львове. По состоянию на 29 марта в стационарах львовских медучреждений лечатся 980 пациентов с пневмониями.

Вы знаете, что мы параллельно занимаемся созданием дополнительных койко-мест, подводом кислорода, завозом оборудования и тому подобное. И та динамика, которая есть в последние дни, остается такой, что около 40 – 50 новых пациентов поступают ежедневно, и это число растет,

– отметил чиновник.

Заместитель мэра добавил, что главные врачи медучреждений, которые взяли на себя основную работу в борьбе с коронавирусом, направили мэру Львова Андрею Садовому и главе ЛОГА Максиму Козицкому письма-обращения. В частности, медики 8 городской клинической больницы, больницы скорой помощи и областных медучреждений, отметили, что ситуация с коронавирусом во Львове требует того, чтобы карантин в городе продлили.

Вероятно, ограничат работу детсадов и общественного транспорта

По словам Москаленко, на заседании штаба "рассматривали несколько важных и очень резких действий, которые должны дать эффект".

"Речь и об ограничении движения общественного транспорта, и о работе детских садов, и об ограничении функционирования целой части экономики", – добавил чиновник.

Заместитель мэра рассказал, что 29 марта до окончания дня в городе будут проходить встречи с различными представителями сфер экономики, чтобы вынести на заседание комиссии решения, которые обсудил штаб.

Точно можем сказать, что кроме карантинных ограничений, будет принят ряд решений о прекращении работы тех институтов и учреждений, которые несмотря на четкий запрет работы, нарушали карантин,

– отметил Москаленко.

По словам чиновника, совсем не корректно нарушать карантин в то время, когда многие учреждения работают с ограничениями или не работают вообще.

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Коротко о ситуации с коронавирусом во Львове

28 марта во львовские медучреждения попали 45 больных коронавирусом, а выписали только 6.

Всего в стационарах больниц города находятся 980 пациентов – 899 людей имеют коронавирус, 71 – находится в реанимации, а 29 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Сейчас во Львове есть 1 500 коек для больных коронавирусом. Однако, несмотря на высокую динамику заболеваемости, город активно работает над созданием дополнительных койко-мест.

В частности, планируют обустроить еще около 1 000 дополнительных коек. Больше всего – в больнице скорой медицинской помощи.

Львовские врачи просят мэра города Андрея Садового и главу ЛОГА Максима Козицкого продлить карантин и усилить контроль за соблюдением ограничений. Свою позицию медики объясняют тем, что в городе значительно возросло количество пациентов с тяжелым течением болезни, которые нуждаются в госпитализации.



Главное о карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала