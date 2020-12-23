Таможенники нашли в почтовых отправлениях почти 500 пачек сигарет, которые контрабандисты задекларировали как конфеты. Контрабанду помог найти служебный лабрадор-ретривер Джек.

Все сигареты были без акцизных марок. Джек "вынюхал" контрабанду в двух почтовых отправлениях. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Галицкой таможни.

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Как пес помог таможенникам найти контрабанду

Во время контроля международных почтовых отправлений на таможенном посте "Львов – почтовый" таможенники обнаружили почти 500 пачек незадекларированных сигарет без акцизных марок.

Согласно декларациям, в 2 отправлениях из Украины в Польшу присылали одежду и конфеты.

Однако нюх служебного пса Джека контрабандистам не удалось обмануть – лабрадор нашел сигареты.

В одном отправлении таможенники нашли 206 пачек сигарет, а в другом – 280.

В соответствии с Таможенным кодексом Украины и актами Всемирного почтового союза, пересылать сигареты в международных почтовых и экспресс-отправлениях запрещено. Поэтому таможенники изъяли всю контрабанду.



Джек нашел контрабандные сигареты в 2 отправлениях / Фото Галицкой таможни

Обратите внимание! Служебный пес Джек уже не первый раз помогает таможенникам найти контрабанду. Недавно он вынюхал более 500 пачек сигарет, которые отправляли из Украины в Великобританию.

Что угрожает контрабандистам

Таможенники составили протоколы о нарушении таможенных правил за недекларирование товаров. За это контрабандистам грозит штраф в размере полной стоимости сигарет с последующей их конфискацией. Вскоре дело направят в суд.



Сигареты присылали в Польшу под видом конфет / Фото Галицкой таможни



Вскоре таможенники направят дело в суд / Фото Галицкой таможни