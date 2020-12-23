Замаскировали блоки сигарет под конфеты: служебный пес нашел контрабанду – фото
Таможенники нашли в почтовых отправлениях почти 500 пачек сигарет, которые контрабандисты задекларировали как конфеты. Контрабанду помог найти служебный лабрадор-ретривер Джек.
Все сигареты были без акцизных марок. Джек "вынюхал" контрабанду в двух почтовых отправлениях. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Галицкой таможни.
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Как пес помог таможенникам найти контрабанду
- Во время контроля международных почтовых отправлений на таможенном посте "Львов – почтовый" таможенники обнаружили почти 500 пачек незадекларированных сигарет без акцизных марок.
- Согласно декларациям, в 2 отправлениях из Украины в Польшу присылали одежду и конфеты.
- Однако нюх служебного пса Джека контрабандистам не удалось обмануть – лабрадор нашел сигареты.
- В одном отправлении таможенники нашли 206 пачек сигарет, а в другом – 280.
- В соответствии с Таможенным кодексом Украины и актами Всемирного почтового союза, пересылать сигареты в международных почтовых и экспресс-отправлениях запрещено. Поэтому таможенники изъяли всю контрабанду.
Джек нашел контрабандные сигареты в 2 отправлениях / Фото Галицкой таможни
Что угрожает контрабандистам
Таможенники составили протоколы о нарушении таможенных правил за недекларирование товаров. За это контрабандистам грозит штраф в размере полной стоимости сигарет с последующей их конфискацией. Вскоре дело направят в суд.
Сигареты присылали в Польшу под видом конфет / Фото Галицкой таможни
Вскоре таможенники направят дело в суд / Фото Галицкой таможни
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