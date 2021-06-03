Подозревали в коррупции: заместители начальника Галицкой таможни вернулись к работе

Заместителей начальника Галицкой таможни Владимира Цабака и Ярослава Скоромного в апреле отстранили от работы. Их, как и еще 44 таможенников, подозреваемых в коррупции. Однако пока они вернулись на должности.

Список таможенников, которых отстранили от работы, подготовило управление внутренней безопасности Гостаможслужбы. Таким образом выполняли решение СНБО по борьбе с коррупцией и контрабандой.

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Заместители начальника Галицкой таможни вернулись на должности

Гостаможслужба закрыла дисциплинарные производства в отношении двух заместителей начальника Галицкой таможни Владимира Цабака и Ярослава Скоромного. Их отстранили от работы в начале апреля из-за возможной причастности к коррупции и контрабанде.

Дисциплинарные производства в отношении них (Цабака и Скоромного – 24 канал) приказами Гостаможслужбы от 20.05.2021 №348 и от 20.05.2021 №247 соответственно закрыты, в связи с отсутствием в действиях указанных должностных лиц дисциплинарного проступка,

– сообщили в Гостаможслужбы.

В Галицкой таможне 3 июня подтвердили, что отстраненные таможенники вернулись на свои прежние должности. Соответственно, Цабак продолжает работать первым заместителем начальника Галицкой таможни, а Скромный – заместителем начальника.

Решение об их отстранении 2 апреля председатель Гостаможслужбы Павел Рябикин принял лично. Результаты проверок отстраненных ранее 46 работников Галицкой таможни пока неизвестны.