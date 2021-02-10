Львовщину еще больше заметет снегом: прогноз погоды во Львове и области на 11 февраля
Львовщину в течение последних нескольких дней покрыло сугробами. Однако непогода не утихает. Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что 11 февраля во Львове и области будет падать густой снег.
Источник:Львовский гидрометцентр
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях на Львовщине 11 февраля. Дороги Львова и области укроют гололедица и сугробы.
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Прогноз погоды на Львовщине на 11 февраля
Синоптики прогнозируют, что 11 февраля во Львове и области будет облачно. Ожидают значительные осадки – ночью и утром будет падать мокрый снег, местами с дождем, а днем – снег. Возможно ухудшение видимости из-за осадков.
На дорогах – гололедица и налипание мокрого снега. Водителям и пешеходам нужно быть максимально осторожными во время движения, ведь дороги также укроют гололедица и снежные заносы. Уровень опасности – "желтый".
Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Днем прогнозируют порывы штормового ветра 15 – 20 метров в секунду и метели.
Температура ночью будет колебаться от 1 до 6 градусов мороза, а днем – от 4 до 9 градусов мороза. В течение суток атмосферное давление будет расти, а относительная влажность воздуха существенно не изменится.
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