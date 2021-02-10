Львовщину в течение последних нескольких дней покрыло сугробами. Однако непогода не утихает. Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что 11 февраля во Львове и области будет падать густой снег.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях на Львовщине 11 февраля. Дороги Львова и области укроют гололедица и сугробы.

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Прогноз погоды на Львовщине на 11 февраля

Синоптики прогнозируют, что 11 февраля во Львове и области будет облачно. Ожидают значительные осадки – ночью и утром будет падать мокрый снег, местами с дождем, а днем – снег. Возможно ухудшение видимости из-за осадков.

На дорогах – гололедица и налипание мокрого снега. Водителям и пешеходам нужно быть максимально осторожными во время движения, ведь дороги также укроют гололедица и снежные заносы. Уровень опасности – "желтый".

Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Днем прогнозируют порывы штормового ветра 15 – 20 метров в секунду и метели.

Температура ночью будет колебаться от 1 до 6 градусов мороза, а днем – от 4 до 9 градусов мороза. В течение суток атмосферное давление будет расти, а относительная влажность воздуха существенно не изменится.

Важно! Учитывая неблагоприятные погодные условия 11 февраля, водители и пешеходы должны быть очень осторожными на дорогах. Водителям следует выбирать умеренную скорость, чтобы иметь возможность затормозить в случае необходимости и избежать заносов во время движения. Пешеходам, в свою очередь, нужно носить нескользкую обувь и переходить дороги только на пешеходных переходах. Такие простые правила могут спасти ваше здоровье и жизнь.