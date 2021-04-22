Ночью будут заморозки, а днем – снег: прогноз погоды на Львовщине на 23 апреля
По прогнозу синоптиков Львовского гидрометцентра, на Львовщине 23 апреля будет совсем не весенняя погода. Ночью ожидают заморозки, а в течение дня – мокрый снег.
Источник:Львовский гидрометцентр
Погоду на Львовщине 23 апреля будет определять выступление антициклона с северо-запада и влияние высотной ложбины. Днем столбики термометра не поднимутся выше 10 градусов тепла.
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Прогноз погоды на Львовщине на 23 апреля
Синоптики прогнозируют, что 23 апреля на Львовщине будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не ожидают. Однако днем будет идти дождь, а местами – мокрый снег.
Ночью и утром отдельные участки дорог укроет гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными во время движения. Ветер северо-западный, 9 – 14 метров в секунду.
Синоптики предупреждают, что ночью будут заморозки – 0 – 5 градусов тепла. Днем температура будет колебаться от 5 до 10 градусов тепла.
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