По прогнозу синоптиков Львовского гидрометцентра, на Львовщине 23 апреля будет совсем не весенняя погода. Ночью ожидают заморозки, а в течение дня – мокрый снег.

Погоду на Львовщине 23 апреля будет определять выступление антициклона с северо-запада и влияние высотной ложбины. Днем столбики термометра не поднимутся выше 10 градусов тепла.

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Прогноз погоды на Львовщине на 23 апреля

Синоптики прогнозируют, что 23 апреля на Львовщине будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не ожидают. Однако днем ​​будет идти дождь, а местами – мокрый снег.

Ночью и утром отдельные участки дорог укроет гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными во время движения. Ветер северо-западный, 9 – 14 метров в секунду.

Синоптики предупреждают, что ночью будут заморозки – 0 – 5 градусов тепла. Днем температура будет колебаться от 5 до 10 градусов тепла.

Обратите внимание! В ГСЧС предупредили, что ночью 23 апреля в западных областях будут заморозки на поверхности почвы. Почти всю Украину накроют дожди.



Прогноз погоды на 21 апреля / Данные Укргидрометцентра