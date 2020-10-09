На Львовщине начались съемки долгожданного исторического сериала "Кофе с кардамоном". Какой предстанет украинка Анна в картине и чего стоит ждать зрителям – узнавайте в эксклюзивном интервью с актрисой Еленой Лавренюк.

"Кофе с кардамоном" стал одним из самых ожидаемых сериалов 2021 года. А все потому, что в нем раскрывается запретная любовь украинской сироты Анны и польского шляхтича. Историческая атмосфера, переплетенная с жизненными перипетиями главных героев, уже привлекла внимание киноманов. Журналистам 24 канала удалось пообщаться с главной актрисой сериала Еленой Лавренюк, которая раскрыла немало интересных деталей о съемках "Кофе с карадамоном".

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Елена, добрый день! Сериал "Кофе с кардамоном" уже наделал немало шума в сети, ведь первый тизер заинтриговал зрителей. Расскажите, в чем особенность этого проекта?

Во-первых, это экранизация бестселлера Натальи Гурницкой "Мелодия кофе в тональности кардамона", который был переиздан 7 раз! Он уже давно мечтает увидеть мир, как киносериал.

Во-вторых, это историческая костюмированная драма, рассказывающая о любви польского шляхтича к украинке, что в то время было строго запрещено.

Ну и третьей причиной является наше желание показать изысканность украинцев, как нации. Мы привыкли, что обычно наших предков изображают несчастными, бедными, под постоянным гнетом сильных стран. Здесь не об этом. Мы покажем Львов в период его расцвета.



Главные герои сериала "Кофе с кардамоном" / Фото пресс-служба

Лента победила на 14-м питчинге Госкино и получила финансирование от государства. Многие режиссеры заявили, что конкурс был несправедливым. Почувствовали ли Вы это по сериалу "Кофе с кардамоном"?

Это не этично с моей стороны оценивать результаты питчинга, тем более, что наш проект поддержало Госкино. Точно скажу, что в этом году финансирование было меньше по сравнению с предыдущими годами. Поэтому мы подстраивались под очень жесткие правила.

Но я невероятно благодарна Госкино за поддержку нашего проекта и могу обещать, что украинцы будут гордиться этим сериалом.

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Какие ограничения сейчас действуют на съемочной площадке и не страшно ли актерам приступать к работе во время пандемии?

Теперь все, как и везде: масочный режим, постоянное измерение температуры и контроль тестами. Все по правилам, поэтому никаких опасений относительно съемок ни у кого нет.

Интересно, что съемки сериала "Кофе с кардамоном" пройдут на Львовщине, которая богата роскошными локациями в стиле XIX века. Кроме этого, ленту будут снимать в Жовкве, Киеве и селе Вишня.



Съемочная группа сериала "Кофе с кардамоном" / Фото пресс-служба

В телесериале описываются события прошлого. Комфортно ли Вам было примерить образ барышни XIX века?

Я поражена культурой того времени, традициями, духом XIX века. И я начала чувствовать это еще сильнее во время погружения в работу над киносериалом. В том числе мой восторг вызывает эта изысканная одежда, которую женщины носили тогда. Когда я примеряю платье, я примеряю настоящий "золотой век"!

Для тех реалий главная героиня, можно сказать, была феминисткой, она боролась свое право на желание. Это образ безусловно сильной женщины и точно не жертвы.



Елена Лавренюк в роскошном ретроплатье / Фото пресс-служба

Какова Анна по характеру и что общего у Вас с этой героиней?

Пожалуй, главная черта Анны – целеустремленность, но не совсем та, которую мы привыкли воспринимать. Она проявляется в безостановочной жажде к любви. Эта хрупкая девушка буквально борется за нее. Мне очень импонирует.

А вообще у Анны очень разноцветная гамма характера – она и уязвимая, и чувственная, и хотя может показаться несколько наивной, но у нее очень сильный внутренний стержень.

Общего? Желание быть счастливым превыше всего.



Елена Лавренюк в сериале "Кофе с кардамоном" / Фото пресс-служба

Чему современная женщина может поучиться у Анны из сериала "Кофе с кардамоном"?

В современном мире женщина стала более прагматичной. Я думаю, что управление только холодным разумом дает о себе знать. Анна в этом плане прислушивается к своему сердцу, этому стоит поучиться. И, однозначно, ее самоуважению.

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Как Вы готовились к этой роли? Недавно Вы признались, что процесс длился 4 года.

Да, процесс действительно затянулся на четыре года. В начале работы над проектом я везде слышала, что это невозможно. И в очередной раз я убедилась, что стремление и терпение вознаграждается и нам с командой удалось пройти все преграды и начать реализовывать проект о котором мы мечтали.

Когда просыпаешься каждое утро с одной мыслью и неустанным желанием воплотить мечту, Вселенная слышит тебя, а единомышленники находятся. В результате меня многие поддержал: СТБ, Украинский культурный фонд, Solar media. Я же нашла финансирование. Это еще раз доказывает, что все невозможное – возможно.

Расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве с Павлом Делонгом. Существует ли на съемках языковой барьер и каковы ваши впечатления от работы с польским актером?

Павел Делонг – настоящий профессионал. Он часто подчеркивал, что является сложным, и я заметила только его добросовестность и как честно он делает свою работу! Ему нужно точно понимать, что он играет: настроение, внутренний мир героя и детализированную проблему.

Мне действительно импонирует такой подход, я получаю удовольствие от съемок, мне даже нравятся споры в этих процессах (улыбается).



Елена Лавренюк и Павел Делонг / Фото пресс-служба

Язык не является барьером для нашего сотрудничества, ведь сейчас будет небольшой спойлер (смеется), я немного знаю польский, и в сериале порой буду говорить на нем.

В тизере показали эротическую сцену с Вашим участием. Раскройте актерские секреты таких пикантных кадров. Сложно решиться или настроиться на откровенную съемку?

Эротика здесь ни к чему. Сцена была наделена задачей трансляции эстетики – и нам это удалось. Я достаточно тактичный человек, поэтому скажу, что моментов, за которые чувствуешь "испанский стыд", не будет.

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Хотя, не буду лукавить: такая задача встала настоящим челленджем для меня. Но это профессия и сложные задачи делают процесс только интереснее.



Елена Лавренюк на съемках "Кофе с кардамоном" / Фото пресс-служба

О каких ролях Вы еще мечтаете? Есть ли какая-то героиня, которую Вы хотели бы воплотить на экранах?

На самом деле я не имею целей сыграть кого-то конкретного, хочется просто глубоких ролей и сценариев, которые пробуждают сильные эмоции в тебе.

Но, если все же пофантазировать, я очень люблю творчество Николая Васильевича Гоголя, в частности его "Вечера на хуторе близ Диканьки". И как-то очень-очень давно у меня появилось такое желание – сыграть чернобровую красавицу Оксану, главную героиню "Вечеров ...". И опять же это о нашей культуре, традициях и украинском колорите.