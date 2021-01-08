На Львовщине 6 января, в Сочельник, правоохранители задержали 35-летнего мужчину. Он пришел в гости к своему знакомому и зарезал его.

Мужчина зарезал своего знакомого во время ссоры. Злоумышленнику теперь грозит тюрьма. Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как мужчина зарезал своего знакомого

Правоохранителям около 22:00 поступило сообщение от медиков скорой помощи.

Они рассказали, что, прибыв на вызов в одно из сел Самборского района, нашли тело мужчины со следами насильственной смерти.

На место происшествия немедленно выехали правоохранители.

Они установили, что погибший – 27-летний местный житель.

На его теле полицейские нашли несколько колото-резаных ран.

Правоохранители выяснили, что 35-летний житель района был в гостях у погибшего.

Между мужчинами возникла ссора и около 21:30 злоумышленник убил хозяина дома.

Мужчина нанес своему знакомому несколько ударов ножом, причинив ранения, от которых тот скончался до приезда медиков.

Что грозит злоумышленнику

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает наказание – от 7 до 15 лет за решеткой.

Правоохранители задержали мужчину. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Следователи продолжают проводить досудебное расследование.