Зарезал друга в Сочельник: на Львовщине мужчину задержали за убийство
Во Львовской области мужчина зарезал своего знакомого в Сочельник / 24 канал (Иллюстративное фото)
На Львовщине 6 января, в Сочельник, правоохранители задержали 35-летнего мужчину. Он пришел в гости к своему знакомому и зарезал его.
Мужчина зарезал своего знакомого во время ссоры. Злоумышленнику теперь грозит тюрьма. Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как мужчина зарезал своего знакомого
- Правоохранителям около 22:00 поступило сообщение от медиков скорой помощи.
- Они рассказали, что, прибыв на вызов в одно из сел Самборского района, нашли тело мужчины со следами насильственной смерти.
- На место происшествия немедленно выехали правоохранители.
- Они установили, что погибший – 27-летний местный житель.
- На его теле полицейские нашли несколько колото-резаных ран.
- Правоохранители выяснили, что 35-летний житель района был в гостях у погибшего.
- Между мужчинами возникла ссора и около 21:30 злоумышленник убил хозяина дома.
- Мужчина нанес своему знакомому несколько ударов ножом, причинив ранения, от которых тот скончался до приезда медиков.
Что грозит злоумышленнику
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает наказание – от 7 до 15 лет за решеткой.
Правоохранители задержали мужчину. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Следователи продолжают проводить досудебное расследование.
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