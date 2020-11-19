Зарезал знакомую: во Львове задержали мужчину, причастного к убийству – фото
Во Львове 18 ноября нашли тело женщины в ее собственной квартире. Вероятного убийцу задержали. У него изъяли нож, которым убили львовянку.
Тело 44-летней львовянки нашли в ее квартире. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как искали убийцу
- Около 11:50 полицейским поступило сообщение, что в квартире одного из домов на улице Таджикской нашли тело женщины.
- На место вызова сразу выехали правоохранители.
- В квартире они осмотрели тело 44-летней львовянки и обнаружили признаки насильственной смерти – ножевые ранения.
- Правоохранители установили, что к убийству женщины причастен 39-летний львовянин. Следователи узнали, где он скрывался, и задержали его.
- У мужчины изъяли нож и другие вещественные доказательства. Все вещи направили на экспертизу.
Правоохранители нашли на теле женщины ножевые ранения / Фото полиции Львовщины
Что грозит злоумышленнику
Следователи открыли уголовное производство за умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание – от 7 до 15 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
Смотрите фото задержания предполагаемого убийцы / Фото полиции Львовщины
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