Во Львове 18 ноября нашли тело женщины в ее собственной квартире. Вероятного убийцу задержали. У него изъяли нож, которым убили львовянку.

Тело 44-летней львовянки нашли в ее квартире. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как искали убийцу

Около 11:50 полицейским поступило сообщение, что в квартире одного из домов на улице Таджикской нашли тело женщины.

На место вызова сразу выехали правоохранители.

В квартире они осмотрели тело 44-летней львовянки и обнаружили признаки насильственной смерти – ножевые ранения.

Правоохранители установили, что к убийству женщины причастен 39-летний львовянин. Следователи узнали, где он скрывался, и задержали его.

У мужчины изъяли нож и другие вещественные доказательства. Все вещи направили на экспертизу.



Правоохранители нашли на теле женщины ножевые ранения / Фото полиции Львовщины

Что грозит злоумышленнику

Следователи открыли уголовное производство за умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание – от 7 до 15 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.

Смотрите фото задержания предполагаемого убийцы / Фото полиции Львовщины