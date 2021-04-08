Зарплата – более 6 миллионов гривен: директор завода ЛОРТА обнародовал декларацию
Руководитель львовского завода ЛОРТА Владимир Чаус задекларировал за 2020 год более 6 миллионов гривен зарплаты. Завод в январе 2021 года работал в "ограниченном" режиме из-за недостатка финансирования. Несмотря на это Чаус за этот месяц получил более 600 тысяч гривен зарплаты.
Источник:"Твоє місто"
В январе 2021 года работники завода ЛОРТА бастовали. Они требовали возобновить работу и выплатить зарплату, которую задолжали за 4 месяца.
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Чаус задекларировал более 6 миллионов гривен
За 2020 год руководитель завода ЛОРТА задекларировал более 6,29 миллиона гривен заработной платы и более 176 тысяч гривен пенсии. Также Чаус подал декларацию о существенных изменениях в имущественном состоянии – в январе 2021 года он получил более 629 тысяч гривен зарплаты.
Согласно декларации Чауса, он владеет несколькими объектами недвижимости:
- 1 квартирой площадью 80 квадратных метров и паркоместом в Одессе;
- 2 квартирами площадью 115 и 40 квадратных метров во Львове;
- 3 гаражами;
- недостроенным домом в Лапаевке площадью 100 квадратных метров.
В декларации руководителя завода ЛОРТА также указан автомобиль Mercedes-Benz 2015 года за 1,5 миллиона гривен.
Свои сбережения Чаус хранит наличными. Согласно декларации, банковских вкладов у него нет. Руководитель завода хранит более 366 тысяч гривен, 31 тысячу долларов и 30 тысяч евро. У его жены, пенсионерки Валентины Денисовой есть еще 25 тысяч долларов наличными. Также женщина владеет квартирой во Львове площадью 68 квадратных метров.
Кратко о заводе ЛОРТА
- "Львовское объединение радиотехнической аппаратуры" (ЛОРТА) – это государственный завод радиотехнической аппаратуры и аппаратуры связи специального назначения.
- Предприятие входит в состав Укроборонпрома.
- В начале 2021 года более 500 работников требовали возобновить работу, ведь из-за отсутствия финансирования завод почти месяц работал в "ограниченном" режиме.
- На предприятии были заблокированы счета и из-за долгов там отключили электроэнергию.
- Работники требовали выплатить зарплаты, которые задолжали за 4 месяца.
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