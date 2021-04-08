Руководитель львовского завода ЛОРТА Владимир Чаус задекларировал за 2020 год более 6 миллионов гривен зарплаты. Завод в январе 2021 года работал в "ограниченном" режиме из-за недостатка финансирования. Несмотря на это Чаус за этот месяц получил более 600 тысяч гривен зарплаты.

В январе 2021 года работники завода ЛОРТА бастовали. Они требовали возобновить работу и выплатить зарплату, которую задолжали за 4 месяца.

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Чаус задекларировал более 6 миллионов гривен

За 2020 год руководитель завода ЛОРТА задекларировал более 6,29 миллиона гривен заработной платы и более 176 тысяч гривен пенсии. Также Чаус подал декларацию о существенных изменениях в имущественном состоянии – в январе 2021 года он получил более 629 тысяч гривен зарплаты.

Согласно декларации Чауса, он владеет несколькими объектами недвижимости:

1 квартирой площадью 80 квадратных метров и паркоместом в Одессе;

2 квартирами площадью 115 и 40 квадратных метров во Львове;

3 гаражами;

недостроенным домом в Лапаевке площадью 100 квадратных метров.

В декларации руководителя завода ЛОРТА также указан автомобиль Mercedes-Benz 2015 года за 1,5 миллиона гривен.

Свои сбережения Чаус хранит наличными. Согласно декларации, банковских вкладов у него нет. Руководитель завода хранит более 366 тысяч гривен, 31 тысячу долларов и 30 тысяч евро. У его жены, пенсионерки Валентины Денисовой есть еще 25 тысяч долларов наличными. Также женщина владеет квартирой во Львове площадью 68 квадратных метров.

Кратко о заводе ЛОРТА