Во Львове на заседании горсовета 29 декабря депутаты определили размер заработной платы мэра города Андрея Садового. Кроме этого, народные избранники утвердили размер премий и других выплат, которые будет получать мэр ежемесячно.

За определение размера зарплаты, премий и доплат, которые будет получать Садовый проголосовали 53 депутата. В частности, за выслугу лет мэр Львова будут получать премию в размере 25% от оклада. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Какую зарплату будет получать Садовый в должности мэра Львова

Депутаты Львовского горсовета проголосовали за установление размера зарплаты мэра города. Так, должностной оклад Садового составит 16,4 тысячи гривен. Также для городского главы предусмотрены премии и надбавки.

У мэра сохранится 25% премия за выслугу лет. Также Садовый будет получать 50% надбавку за высокие достижения в труде. Размер премий для городского главы будут рассматривать раз в квартал.

Также, как и все госслужащие, Садовый в должности городского главы может раз в год получить материальную помощь на оздоровление во время отпуска. Она будет выплачиваться в размере одной зарплаты мэра.

Обратите внимание! Ежемесячно Андрей Садовый жертвует 10% своей зарплаты Украинскому католическому университету. Также, мэр летом 2020 года лишил себя и своих заместителей премий до конца карантина.