Зарплата Садового: во Львове определили сколько денег будет получать мэр города
Во Львове на заседании горсовета 29 декабря депутаты определили размер заработной платы мэра города Андрея Садового. Кроме этого, народные избранники утвердили размер премий и других выплат, которые будет получать мэр ежемесячно.
За определение размера зарплаты, премий и доплат, которые будет получать Садовый проголосовали 53 депутата. В частности, за выслугу лет мэр Львова будут получать премию в размере 25% от оклада. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
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Какую зарплату будет получать Садовый в должности мэра Львова
Депутаты Львовского горсовета проголосовали за установление размера зарплаты мэра города. Так, должностной оклад Садового составит 16,4 тысячи гривен. Также для городского главы предусмотрены премии и надбавки.
У мэра сохранится 25% премия за выслугу лет. Также Садовый будет получать 50% надбавку за высокие достижения в труде. Размер премий для городского главы будут рассматривать раз в квартал.
Также, как и все госслужащие, Садовый в должности городского главы может раз в год получить материальную помощь на оздоровление во время отпуска. Она будет выплачиваться в размере одной зарплаты мэра.
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