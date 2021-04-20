Заработная задолженность перед работниками ГП "Львовуголь" достигла критического размера – 285 миллионов гривен. Горняки 3 шахт "Степная" сообщили об остановке работы.

По словам председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, причиной возникновения задолженности является несвоевременные расчеты ПАО "Центрэнерго". Горняки обещают прибегнуть к радикальным действиям, если им не выплатят зарплату.

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Горнякам не выплатили зарплаты на 285 миллионов гривен

Волынец рассказал, что зарплатная задолженность перед работниками ГП "Львовуголь" достигла критических 285 миллионов гривен.

Если сегодня-завтра вопрос расчета с людьми не будет решен, трудовые коллективы шахт обещают перейти к радикальным мерам,

– отметил председатель профсоюза.

По словам Волынца, с ГП "Львовуголь" в "Центрэнерго" отгружали уголь через фирмы-однодневки. Сейчас ответственность за долги перед госшахтами чиновники перекладывают с себя на эти фирмы. По словам председателя профсоюза, среди учредителей фирм-прокладок есть художница, родители которой работали в компаниях, связанных с Коломойским.

"Весь период отопительного сезона, когда были запущены схемы, в частности при участии фирмы ООО "Укруглеобогащение групп", когда эти схемы были уличены – на должностях, среди менеджмента были и остаются те же люди", – добавил чиновник.

Задолженность возникла из-за неуплаты за уголь

По словам Волынца "Центрэнерго" сознательно занижало цену угля на 300 гривен на тонне, а еще 300 гривен оседали на фирме-прокладке "Укруглеобогащение Групп". В итоге компания вообще не рассчиталась за отгруженную продукцию, дополнительно заработав 370 миллионов гривен.

Может во властных кабинетах и ​​готовы покрывать деятелей-вредителей, однако депутаты, журналисты, профсоюзники и даже рядовые шахтеры уже знают имена участников схематозов. Имеют эти данные правоохранительные и антикоррупционные ведомства. Потому дальше будет интереснее,

– добавил председатель профсоюза.

Волынец рассказал, что в декабре 2020 года ПАО "Центрэнерго" не подтвердило предложение ГП "Львовуголь" по поставкам угольной продукции.

"Тогда единственным потребителем энергетического угля стало ООО "Укруглеобогащение Групп". По результатам заключенного с ним договора, ГП "Львовуголь" в течение января – февраля 2021 реализовало 118 799 тонн угольного концентрата на сумму 203,6 миллиона гривен", – отметил чиновник.

Однако, по словам Волынца, компания не рассчиталась в полном объеме за поставленную угольную продукцию. Неоднократные обращения, претензии не дали положительного результата.

"Установлено, что причиной возникновения вышеуказанной задолженности является непроведение своевременных расчетов конечным потребителем – ОАО "Центрэнерго", – подытожил глава профсоюза.

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3 шахты "Степная" сообщили об остановке работы

Волынец также рассказал, что 3 шахты "Степная" (ГП Львовуголь) сообщили об остановке работы сначала четырех, потом одной смены.

Еще вчера горняки Львовщины предупреждали, что готовы к радикальным действиям в случае, если с ними не рассчитаются по зарплатным долгам. Зарплатная задолженность перед работниками ГП "Львовуголь" достигла критических 285 миллионов гривен,

– добавил председатель профсоюза.

Чиновник отметил, что 20 апреля в 14:00 шахтерские трудовые коллективы объединения собираются на общее совещание для выработки следующего плана действий.