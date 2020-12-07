Зарубил подругу: во Львове осудили 43-летнего преступника
Во Львове суд вынес приговор мужчине, который в 2019 году зарубил свою сожительницу. Злоумышленник будет отбывать наказание в тюрьме в течение 10 лет.
Мужчина убил свою сожительницу в 2019 году. Суд наконец вынес приговор преступнику. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовской облпрокуратуры.
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Как мужчина зарубил свою подругу
- В мае 2019 году между 43-летним жителем Зимней воды и его 33-летней сожительницей возник конфликт.
- Во время словесной перепалки мужчина схватился за топор и нанес женщине множественные удары по всему телу.
- Вследствие тяжелых телесных повреждений его сожительница скончалась на месте ссоры.
- Правоохранители вскоре задержали злоумышленника.
Какой приговор вынес суд
Правоохранители сообщили мужчине о подозрении в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть. Санкция статьи предусматривает наказание – от 7 до 10 лет в тюрьме.
Следователи завершили досудебное расследование и направили дело в суд. Судья поддержал позицию прокуроров и признал мужчину виновным. Злоумышленнику назначили максимальное наказание – 10 лет за решеткой.
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