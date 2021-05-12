Школьница возмутилась поведением водителя. Она отметила, что он постоянно конфликтует с пассажирами.

К теме "В автобусе – датчики": во Львове водитель обругал пенсионера, который пропускал пассажира

Водитель отказался везти школьницу бесплатно

Школьница Марьяна Климко рассказала, что 11 мая водитель междугородной маршрутки отказался везти ее бесплатно. Девушка живет в Стебнике, а учится в Трускавце. Поэтому, чтобы добраться до школы, ей нужно ехать в другой город.

Извините, но это уже накипело! Этот мужчина сегодня меня не хотел перевозить в школу, а ехать там от силы 3 – 4 километра. Сказал заплатить за проезд, так как я проживаю в Стебнике, а еду в Трускавец,

– отметила школьница.

Девушка искренне удивлялась, почему она должна оплачивать проезд, если нигде не работает. По ее словам, этот водитель постоянно заставляет школьников платить и часто конфликтует.

"Начал хамить мне и моему отцу. До 10 километров я должна заплатить, и его не интересует, работаю ли я. Говорит, что в Стебнике тоже есть школа, не только в Трускавце. Скажите, пожалуйста, это справедливо? Почему я должна платить?" – подытожила школьница.

Девушка опубликовала фото водителя. Их сделал кто-то из местных жителей еще зимой, когда состоялся еще один конфликт.

Обратите внимание! В Дрогобыче школьники имеют право на бесплатный проезд по ученическому билету. Городской бюджет компенсирует перевозчикам финансовые потери, с которыми они сталкиваются, перевозя льготников. Однако, по украинскому законодательству, школьники должны оплачивать проезд в междугородних автобусах.



Водитель маршрутки отказывался везти школьницу бесплатно / Фото Марьяны Климко

Читайте также Не хотел везти по удостоверению: водитель маршрутки выгнал из салона ребенка из многодетной семьи

Как отреагировали пользователи сети

Фейсбук-пользователи бурно отреагировали на сообщение школьницы. Кто-то встал на защиту девочки и поделился своими неприятными историями, связанными с этим водителем. Другие же оправдывали его.

" Будем писать в городской совет , пусть делают с ним порядок";

, пусть делают с ним порядок"; "Очень многие люди жалуются на него";

"Моему сыну тоже всегда говорит оплачивать . Я думаю, что не имеет значения, в каком городе учится ребенок";

. Я думаю, что не имеет значения, в каком городе учится ребенок"; "Есть четко прописанные правила. Если данная категория пассажиров не подпадает под льготные перевозки, то водитель ни в чем не виноват ";

"; "Это он у вас один водитель в день. А вы у него один из сотни, что пытается что-то доказать";

"Я не заступаюсь за водителя, но, по моему мнению, его действия были законными, а вы на эмоциях ищете поддержку ";

"; "Почему с другими водителями никаких проблем нет, водители вежливые и добрые, а этот постоянно создает конфликт ";

"; "Как по мне, дети должны ездить по льготной цене . Повсюду. Или бесплатно";

. Повсюду. Или бесплатно"; "Я вижу это с точки зрения установленных правил. Водитель их не нарушает, а вы публично требуете для себя привилегии. Оплата за проезд – обязанность пассажира".



Многие местные жители встали на защиту девочки / Фото Марьяны Климко