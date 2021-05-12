Школьница возмутилась поведением водителя. Она отметила, что он постоянно конфликтует с пассажирами.
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Водитель отказался везти школьницу бесплатно
Школьница Марьяна Климко рассказала, что 11 мая водитель междугородной маршрутки отказался везти ее бесплатно. Девушка живет в Стебнике, а учится в Трускавце. Поэтому, чтобы добраться до школы, ей нужно ехать в другой город.
Извините, но это уже накипело! Этот мужчина сегодня меня не хотел перевозить в школу, а ехать там от силы 3 – 4 километра. Сказал заплатить за проезд, так как я проживаю в Стебнике, а еду в Трускавец,
– отметила школьница.
Девушка искренне удивлялась, почему она должна оплачивать проезд, если нигде не работает. По ее словам, этот водитель постоянно заставляет школьников платить и часто конфликтует.
"Начал хамить мне и моему отцу. До 10 километров я должна заплатить, и его не интересует, работаю ли я. Говорит, что в Стебнике тоже есть школа, не только в Трускавце. Скажите, пожалуйста, это справедливо? Почему я должна платить?" – подытожила школьница.
Девушка опубликовала фото водителя. Их сделал кто-то из местных жителей еще зимой, когда состоялся еще один конфликт.
Водитель маршрутки отказывался везти школьницу бесплатно / Фото Марьяны Климко
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Как отреагировали пользователи сети
Фейсбук-пользователи бурно отреагировали на сообщение школьницы. Кто-то встал на защиту девочки и поделился своими неприятными историями, связанными с этим водителем. Другие же оправдывали его.
- "Будем писать в городской совет, пусть делают с ним порядок";
- "Очень многие люди жалуются на него";
- "Моему сыну тоже всегда говорит оплачивать. Я думаю, что не имеет значения, в каком городе учится ребенок";
- "Есть четко прописанные правила. Если данная категория пассажиров не подпадает под льготные перевозки, то водитель ни в чем не виноват";
- "Это он у вас один водитель в день. А вы у него один из сотни, что пытается что-то доказать";
- "Я не заступаюсь за водителя, но, по моему мнению, его действия были законными, а вы на эмоциях ищете поддержку";
- "Почему с другими водителями никаких проблем нет, водители вежливые и добрые, а этот постоянно создает конфликт";
- "Как по мне, дети должны ездить по льготной цене. Повсюду. Или бесплатно";
- "Я вижу это с точки зрения установленных правил. Водитель их не нарушает, а вы публично требуете для себя привилегии. Оплата за проезд – обязанность пассажира".
Многие местные жители встали на защиту девочки / Фото Марьяны Климко