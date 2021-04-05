Одного из членов преступной группы Лычаковский райсуд Львова признал виновным в вымогательстве и похищении человека. Злоумышленники в 2020 году похитили львовского предпринимателя и заставляли его отказаться от 158 тысяч долларов, которые он дал в долг.

Мужчина не хотел возвращать предпринимателю долг. Поэтому он решил обратиться за помощью к лидеру преступной группы.

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Злоумышленники заставляли предпринимателя отказаться от долга

В приговоре суда указано, что 30-летний мужчина взял у одного из львовских предпринимателей деньги в долг под проценты.

В течение января – июля 2020 года мужчина неоднократно напоминал должнику о необходимости уплаты процентов. Однако тот каждый раз отвечал, что денег нет, но вскоре он вернет весь долг.

В конце июля они встретились на заправке Socar в Малехове, чтобы обсудить возврат долга. Должник приехал на встречу вместе с членами группировки, которые, угрожая физической расправой, заставляли предпринимателя отказаться от задолженных 158 тысяч долларов.

После этого злоумышленники неоднократно встречались с предпринимателем и угрожали ему расправой, если тот не прекратит требовать возврата долга.

В ноябре 2020 года 5 членов преступной банды возле "Радиорынка", что на улице Хмельницкого, похитили предпринимателя и вывезли за город.

Они продолжали угрожать расправой, если он не откажется от долга.

Также мужчину заставляли платить им "дань" – 5 тысяч гривен в месяц (по 1000 гривен за каждую торговую точку, которую он имеет на "Радиорынке").

Какое решение вынес суд

Лычаковский райсуд рассматривал дело в отношении одного из членов преступной группировки. Он заключил соглашение с прокурором о признании своей вины.

Судья Назарий Нор, исследовав материалы дела, признал мужчину виновным в вымогательстве и похищении человека. Злоумышленнику назначили наказание – 5 лет за решеткой.

Однако его освободили от отбывания наказания, установив взамен 3 года испытательного срока. В течение этого времени осужденный должен периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать об изменении своего места работы или жилья. Судебных решений в отношении других членов группировки пока нет.