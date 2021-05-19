Непогода в Червонограде вызвала много бед. Припаркованные на улицах автомобили затопило почти на половину.
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В Червонограде свирепствовала непогода
-За сильных ливней 18 мая в Червонограде затопило улицы, жилые дома, приусадебные участки и авто.
Мощный дождь в городе начался в 18:00. Непогода вызвала много бед.
Местные жители возмущаются работой коммунальных служб.
По их словам, такая чрезвычайная ситуация произошла из-за нерасчищенные водоотводные сточные трубы.
Червоноградцы и спасатели обнародовали несколько фото в соцсетях.
На них видно, что машины, которые были припаркованы на улицах, стоят почти на половину в воде.
Также дождь затопил жилые дома, чем нанес немалый урон их владельцам.
На приусадебных участках ситуация немного лучше – там вода сошла сама.
Смотрите фото, как затопило Червоноград / Фото ГСЧС Львовщины и "Львовского портала"
Спасатели ликвидируют последствия непогоды
Спасатели рассказали, что ливни затопили подвалы, дома и приусадебные участки:
14 приусадебных участков в селе Стоянов;
подвал Червоноградской городской больницы;
3 жилых дома;
5 приусадебных участков и отдельные улицы Червонограда.
По состоянию на 6:00 спасатели откачали 650 кубических метров воды. Кроме этого, чрезвычайники отбуксировали из затопленных улиц 7 легковых автомобилей.
К борьбе с последствиями непогоды привлекли 14 сотрудников ГСЧС и 6 единиц техники. Однако работа чрезвычайников еще не завершилась – они продолжают спасать город от затоплений