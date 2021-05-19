Непогода в Червонограде вызвала много бед. Припаркованные на улицах автомобили затопило почти на половину.

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В Червонограде свирепствовала стихия

  • Из-за сильных ливней 18 мая в Червонограде затопило улицы, жилые дома, приусадебные участки и автомобили.
  • Мощный дождь в городе начался в 18:00. Непогода причинила много бед.
  • Местные жители возмущаются работой коммунальных служб.
  • По их словам, такая чрезвычайная ситуация произошла из-за нерасчищенных водоотводных сточных труб.
  • Червоноградцы и спасатели обнародовали несколько фото в соцсетях.
  • На них видно, что машины, которые были припаркованы на улицах, стоят почти на половину в воде.
  • Также дождь затопил жилые дома, чем нанес большой урон их владельцам.
  • На приусадебных участках ситуация немного лучше – там вода сошла сама.

Смотрите фото, как затопило Червоноград / Фото ГСЧС Львовщины и "Львовского портала"

Спасатели ликвидируют последствия непогоды

Спасатели рассказали, что ливни затопили подвалы, дома и приусадебные участки:

  • 14 приусадебных участков в селе Стоянов;
  • подвал Червоноградской городской больницы;
  • 3 жилых дома;
  • 5 приусадебных участков и отдельные улицы Червонограда.

По состоянию на 6:00 спасатели откачали 650 кубических метров воды. Кроме этого, чрезвычайники отбуксировали из затопленных улиц 7 легковых автомобилей.

К борьбе с последствиями непогоды привлекли 14 сотрудников ГСЧС и 6 единиц техники. Однако работа чрезвычайников еще не завершилась – они продолжают спасать город от затопления.