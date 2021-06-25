Львовяне страдают от последствий непогоды. В центре города пройти почти невозможно через глубокие лужи. Кроме этого, автомобилем также не выедешь – весь Львов стоит в пробках.
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После ливня во Львове существенно подорожало такси
Сильный ливень во Львове длился примерно час. После этого продолжал накрапывать уже более слабый дождь. В результате непогоды весь город утонул в пробках. Поэтому неудивительно, что цены на такси существенно выросли.
У многих львовян закончился рабочий день, и они поспешили домой. В такую погоду только по-настоящему отчаянные могут пойти пешком. Поэтому спрос на такси чрезвычайно вырос, а вместе с ним повысилась стоимость услуги.
В пик непогоды и пробок поездка с улицы Шевченко в центр города стоила более 300 гривен за обычную машину и более 500 гривен за такси бизнес-класса.
Цена поездки из Шевченко в центр Львова / Скриншот приложения Bolt
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Позже цена на поездку несколько упала
- Через час после окончания ливня стоимость поездки на такси несколько упала.
- Однако цены все же зависят от количества свободных автомобилей в районе и пробок на дорогах.
- На Сыхов и Левандовку ехать дороже, а вот на улицу Джорджа Вашингтона или проспект Черновола – дешевле.
- Преимущественно цены за обычную машину колеблются от 109 до 204 гривен.
- В свою очередь, стоимость поездки в такси бизнес или комфорт класса составляет 128 до 324 гривен.
- Цены на поездки зависят от пути и сервиса вызова такси.
Смотрите фото цены на такси во Львове после ливня / скриншоты приложений Uklon, Uber и Bolt
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