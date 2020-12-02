На Львовщине будут судить двоих предпринимателей, которые принимали участие в строительстве военного общежития. Владелец компании-подрядчика вносил ложные данные в акты выполненных работ и завысил таким образом стоимость ремонта более чем на миллион гривен.

Следователи установили, что двое предпринимателей воспользовались служебным положением и завладели бюджетными деньгами во время строительства военного общежития в городе Яворов. Злоумышленникам уже объявили о подозрении. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как мужчины провернули свою "схему"

43-летний львовянин, директор строительной компании, заключил соглашение с Западным территориальным квартирно-эксплуатационным управлением Минобороны на строительство общежития для военнослужащих в городе Яворов.

В течение 8 месяцев – с октября 2019 года по май 2020 года – он вносил ложные данные в акты выполненных работ. Так, мужчина завладел бюджетными деньгами в сумме более 950 тысяч гривен.

– с октября 2019 года по май 2020 года – он вносил ложные данные в акты выполненных работ. Так, мужчина завладел бюджетными деньгами в сумме Следователи установили, что к махинациям также причастен директор предприятия, которое сотрудничало с львовянином. 45-летний житель Пустомытовского района заключил договор с предприятием-застройщиком на выполнение работ по утеплению общежития. Мужчины сговорились и использовали более дешевые материалы. Таким образом они завысили стоимость работ на почти 120 тысяч гривен.

Таким образом они завысили стоимость работ на В целом злоумышленники нанесли ущерб государственному бюджету на более чем миллион гривен.



На Львовщине будут судить 2 предпринимателей, которые строили общежитие / Фото полиции Львовщины

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Что угрожает злоумышленникам

Следователи сообщили директору фирмы-застройщика о подозрении в присвоении имущества и в служебном подлоге. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, – до 12 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.

Его подельнику – директору предприятия, которое занималось утепляющими работами – сообщили о подозрении в присвоении имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику за такое преступление, – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

30 ноября следователи завершили досудебное расследование. Обвинительный акт направили на рассмотрение суда.



Мужчины завысили стоимость ремонта более чем на миллион гривен / Фото полиции Львовщины



Следователи уже закончили досудебное расследование / Фото полиции Львовщины