Инцидент произошел на железнодорожной станции "Городоцкая". Ногу девочки сначала пытались вытащить ее родители, однако ничего не удалось.

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Ногу ребенка зажало между бетонными плитами

  • В 22:29 спасателям поступило сообщение, что на железнодорожной станции на улице Городоцкой между железобетонными плитами застряла нога 11-летней девочки.
  • В ГСЧС позвонили родители ребенка, которые пытались самостоятельно его вызволить.
  • Однако после нескольких неудачных попыток они были вынуждены обратиться за помощью к спасателям.
  • На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ГСЧС.
  • Спасатели с помощью гидравлического оборудования подняли плиты и высвободили ногу девочки.
  • Ребенка передали медикам скорой.
  • К ее спасению привлекли 5 сотрудников ГСЧС и 1 единицу техники.

Затисло між бетонних плит: львівські рятувальники визволили ногу 11-річної дівчинки – фото
Ногу девочки зажало между бетонными плитами / Фото ГСЧС Львовщины

Затисло між бетонних плит: львівські рятувальники визволили ногу 11-річної дівчинки – фото
К работам привлекли 5 спасателей / Фото ГСЧС Львовщины

Затисло між бетонних плит: львівські рятувальники визволили ногу 11-річної дівчинки – фотоДевочку спасали с помощью гидравлического оборудования / Фото ГСЧС Львовщины