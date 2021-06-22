Инцидент произошел на железнодорожной станции "Городоцкая". Ногу девочки сначала пытались вытащить ее родители, однако ничего не удалось.

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Ногу ребенка зажало между бетонными плитами

В 22:29 спасателям поступило сообщение, что на железнодорожной станции на улице Городоцкой между железобетонными плитами застряла нога 11-летней девочки.

В ГСЧС позвонили родители ребенка, которые пытались самостоятельно его вызволить.

Однако после нескольких неудачных попыток они были вынуждены обратиться за помощью к спасателям.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ГСЧС.

Спасатели с помощью гидравлического оборудования подняли плиты и высвободили ногу девочки.

Ребенка передали медикам скорой.

К ее спасению привлекли 5 сотрудников ГСЧС и 1 единицу техники.



Ногу девочки зажало между бетонными плитами / Фото ГСЧС Львовщины



К работам привлекли 5 спасателей / Фото ГСЧС Львовщины

Девочку спасали с помощью гидравлического оборудования / Фото ГСЧС Львовщины