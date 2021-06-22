Зажало между бетонными плитами: львовские спасатели освободили ногу 11-летней девочки – фото

Во Львове 20 июня нога 11-летней девочки попала в ловушку – ее зажало между бетонных плит. На помощь ребенку пришли спасатели.
Инцидент произошел на железнодорожной станции "Городоцкая". Ногу девочки сначала пытались вытащить ее родители, однако ничего не удалось.
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Ногу ребенка зажало между бетонными плитами
- В 22:29 спасателям поступило сообщение, что на железнодорожной станции на улице Городоцкой между железобетонными плитами застряла нога 11-летней девочки.
- В ГСЧС позвонили родители ребенка, которые пытались самостоятельно его вызволить.
- Однако после нескольких неудачных попыток они были вынуждены обратиться за помощью к спасателям.
- На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ГСЧС.
- Спасатели с помощью гидравлического оборудования подняли плиты и высвободили ногу девочки.
- Ребенка передали медикам скорой.
- К ее спасению привлекли 5 сотрудников ГСЧС и 1 единицу техники.
Ногу девочки зажало между бетонными плитами / Фото ГСЧС Львовщины
К работам привлекли 5 спасателей / Фото ГСЧС Львовщины