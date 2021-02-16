У Львові суд виніс вирок водієві, який збив 17-річну дівчину на пішохідному переході. Постраждала внаслідок аварії отримала важкі травми, зокрема перелом основи черепа та крововилив в оболонки головного мозку.

Водій збив неповнолітню дівчину на пішохідному переході наприкінці квітня 2019 року. Суддя виніс йому вирок – 3 роки за ґратами та виплата моральної компенсації.

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Як водій збив неповнолітню на переході

Наприкінці квітня 2019 року 17-річна дівчина, уродженка Рівненщини, переходила вулицю Стуса неподалік будинку №22 по нерегульованому пішохідному переходу.

Саме в цей момент її збила автівка Volkswagen Passat.

Внаслідок аварії дівчина отримала відкриту черепно-мозкову травму, крововилив в оболонки головного мозку, перелом кісток склепіння та основи черепа.

Це тяжкі тілесні ушкодження, які могли призвести до смерті неповнолітньої.

Після ДТП дівчина перебувала на тривалому стаціонарному лікуванні.

Як відбувався суд

Під час судового засідання водій повністю визнав свою провину. Він розповів, що, побачивши дівчину, намагався загальмувати, але все ж не зміг уникнути зіткнення. Після аварії чоловік дав потерпілій та її матері 100 доларів на лікування. Проте суд вважає, що визнання провини водієм було лише формальністю, бо він "не вживав дієвих заходів до відшкодування реально завданої шкоди та не вибачився перед потерпілою".

Суддя Сихівського райсуду Ольга Бойко, дослідивши матеріали справи, визнала чоловіка винним у вчиненні ДТП. Його засудили до 3 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном на 2 роки. Також чоловік зобов’язаний виплатити потерпілій 50 тисяч гривень моральної компенсації. Проте водій ще може подати апеляцію на цей вирок суду.