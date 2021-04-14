Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности руководителей 10 районных государственных администраций на Львовщине. Эти РГА расформировали в начале 2021 года в рамках админреформы.

В рамках админреформы с 1 января в области расформировали 20 РГА. В результате рабочие места потеряет почти половина районных чиновников. Интересно В Раде появился законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК: что он предусматривает Зеленский уволил 10 глав РГА на Львовщине Зеленский 13 апреля уволил 10 глав райгосадминистраций на Львовщине. Эти РГА расформировали в рамках админреформы, когда Львовскую область укрупнили до 7 районов вместо 20. С занимаемых должностей уволили глав таких РГА: Бродовской РГА – Оксану Прокопец;

Городоцкой РГА – Ивана Сагана;

Жидачевской РГА – Марию Гучко;

Жолковской РГА – Романа Черниховского;

Мостисской РГА – Любомира Галлива;

Перемышлянской РГА – Богдана Гуменюка;

Пустомытовской РГА – Андрея Марко;

Сокальской РГА – Игоря Дацюка;

Старосамборской РГА – Петра Назара;

Турковской РГА – Виталия Бабяка. Обратите внимание! Согласно админреформе, на Львовщине с 1 января 2021 года расформировали 20 РГА, а районы укрупнили до 7. Зеленский уже назначил руководителей укрупненных Стрыйской, Самборской и Золочевской РГА и новообразованной Червоноградской РГА. Сейчас ожидается решение президента о назначении главы Яворовского района.