Зеленский уволил руководителей 10 райгосадминистраций на Львовщине
Зеленский уволил 10 глав РГА на Львовщине / 24 канал
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности руководителей 10 районных государственных администраций на Львовщине. Эти РГА расформировали в начале 2021 года в рамках админреформы.
Источник:ZAXID.NET
В рамках админреформы с 1 января в области расформировали 20 РГА. В результате рабочие места потеряет почти половина районных чиновников.
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Зеленский уволил 10 глав РГА на Львовщине
Зеленский 13 апреля уволил 10 глав райгосадминистраций на Львовщине. Эти РГА расформировали в рамках админреформы, когда Львовскую область укрупнили до 7 районов вместо 20.
С занимаемых должностей уволили глав таких РГА:
- Бродовской РГА – Оксану Прокопец;
- Городоцкой РГА – Ивана Сагана;
- Жидачевской РГА – Марию Гучко;
- Жолковской РГА – Романа Черниховского;
- Мостисской РГА – Любомира Галлива;
- Перемышлянской РГА – Богдана Гуменюка;
- Пустомытовской РГА – Андрея Марко;
- Сокальской РГА – Игоря Дацюка;
- Старосамборской РГА – Петра Назара;
- Турковской РГА – Виталия Бабяка.
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