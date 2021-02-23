Земля под АЗС в обмен на топливо: на Львовщине за взяточничество будут судить экс-главу РГА
Львовская облпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Буского райгосадминистрации. Бывшего чиновника подозревают во взяточничестве. По информации следствия, он требовал у львовянина талоны на тысячу литров горючего за изменение целевого назначения земли.
Источник:Львовская облпрокуратура
Досудебное расследование завершено. Если вину экспосадовца докажут в суде, ему будет грозить до 10 лет за решеткой.
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Как правоохранители задержали эксголову РГА
- Правоохранители установили, что чиновник требовал у львовянина взятку в виде талонов на тысячу литров дизтоплива.
- Взамен экс-глава РГА обещал посодействовать изменению целевого назначения земельного участка под строительство автозаправочной станции и комплекса придорожного сервиса.
- Общая стоимость талонов составляет 21 тысяча гривен.
- Карточки на топливо, которые получил чиновник как взятку, изъяли.
Что грозит бывшему чиновнику
Бывшего главу РГА подозревают в "принятии предложения или получении неправомерной выгоды должностным лицом". Санкция статьи предусматривает наказание – от 5 до 10 лет в тюрьме с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.
Правоохранители завершили проводить досудебное расследование. Львовская облпрокуратура направила в суд обвинительный акт.
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