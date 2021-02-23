Львовская облпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Буского райгосадминистрации. Бывшего чиновника подозревают во взяточничестве. По информации следствия, он требовал у львовянина талоны на тысячу литров горючего за изменение целевого назначения земли.

Досудебное расследование завершено. Если вину экспосадовца докажут в суде, ему будет грозить до 10 лет за решеткой.

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Как правоохранители задержали эксголову РГА

Правоохранители установили, что чиновник требовал у львовянина взятку в виде талонов на тысячу литров дизтоплива.

Взамен экс-глава РГА обещал посодействовать изменению целевого назначения земельного участка под строительство автозаправочной станции и комплекса придорожного сервиса.

Общая стоимость талонов составляет 21 тысяча гривен.

Карточки на топливо, которые получил чиновник как взятку, изъяли.

Обратите внимание! По информации ZAXID.NET на Львовщине будут судить бывшего главу Буской райгосадминистрации Олега Коваля. Он возглавлял Бускую РГА с декабря 2019 года. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Коваля через несколько недель после инцидента.

Что грозит бывшему чиновнику

Бывшего главу РГА подозревают в "принятии предложения или получении неправомерной выгоды должностным лицом". Санкция статьи предусматривает наказание – от 5 до 10 лет в тюрьме с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.

Правоохранители завершили проводить досудебное расследование. Львовская облпрокуратура направила в суд обвинительный акт.