Жахаюча кількість: Садовий показав, скільки львів'ян померли від пневмоній під час пандемії
У Львові вкрай складна ситуація з коронавіусом. Щодня у місті збільшується кількість хворих, які потребують госпіталізації. У березні 2021 року у львівських медзакладах від пневмоній померли у понад 70 разів більше пацієнтів, ніж за аналогічний період у 2020 році.
Источник:фейсбук Андрія Садового
Через зростання кількості хворих у Львові посилили та продовжили карантин до 12 квітня. Міська влада закликає львів'ян не наражатись на небезпеку та залишатись вдома.
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У 2021 році у Львові збільшилась кількість померлих від пневмоній
Мер Львова Андрій Садовий розповів, що в місті значно зросла кількість пацієнтів, які померли від пневмоній. За словами міського голови, можна багато говорити про небезпеку коронавірусу, але кількість загиблих більш промовиста.
У березні 2021 року від пневмоній померли 218 пацієнтів львівських медзакладів, що у 72 рази більше, ніж у березні 2020 року.
Можна багато говорити, благати й пояснювати, що COVID-19 – це дуже небезпечно. Можна закривати нічні клуби та торгові центри. Але, мабуть, ці цифри більш промовисті,
– зазначив Садовий.
За словами мера, страшно подумати, якою була б ситуація, якби у Львові не було резерву ліжок, фахових медиків, необхідного обладнання та кисню. Садовий закликає містян залишатись вдома, щоб не поповнювати цю страшну статистику.
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Коротко про ситуацію з коронавірусом у Львові
- Наразі у львівських лікарнях є 1500 ліжкомісць для пацієнтів з коронавірусом.
- Станом на 2 квітня в стаціонарах медзакладів міста лікується 1061 пацієнт. З них 994 людей – хворі на коронавірус, 68 – перебувають у реанімації, а 34 людини – підключені до апаратів ШВЛ.
- Ситуація з коронавірусом у Львові досить тривожна. Тому у місті вирішили розгорнути ще близько 1000 додаткових ліжок.
- На створення тимчасових госпіталів для хворих на коронавірус з бюджету Львова виділили 18 мільйонів гривень.
- З 25 березня Львівщина перейшла у червону карантинну зону. В області почали діяти обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.
- Через велику кількість нових хворих на коронавірус у Львові вирішили продовжити локдаун до 12 квітня.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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