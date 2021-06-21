Жара до +33 градусов и гроза: какой будет погода на Львовщине 22 – 25 июня

По прогнозам синоптиков до 25 июня на Львовщине будет очень жарко. Однако в области также будут идти кратковременные грозовые дожди.

В области ожидают переменную облачность. Погоду на Львовщине будет определять юго-восточная часть циклона над Берлином.

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Прогноз погоды на 22 июня

На Львовщине 22 июня будет непостоянно облачно. В течение дня почти во всех населенных пунктах осадков не будет, однако после обеда на юге области ожидают кратковременные дожди и грозы.

Ветер – юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью температура составит 15 – 17 градусов тепла, а днем ​​– 29 – 31 градус тепла.



Прогноз погоды на 22 июня / Данные Укргидрометцентра

Прогноз погоды на 23 июня

В области 23 июня также ожидают переменную облачность. Кратковременный грозовой дождь будет идти во второй половине дня на юге территории.

Ветер – юго-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Ночью температура будет колебаться от 17 до 19 градусов тепла, а днем – от 31 до 33 градусов тепла.



Прогноз погоды на 23 июня / Данные Укргидрометцентра

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Прогноз погоды на 24 июня

На Львовщине 24 июня также переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируют, однако днем местами могут пройти кратковременные дожди.

Ветер – юго-западный, 3 – 8 метров в секунду. Ночью температура составит 17 – 19 градусов тепла, а днем – 31 – 33 градуса тепла.



Прогноз погоды на 24 июня / Данные Укргидрометцентра

Прогноз погоды на 25 июня

В области 25 июня ожидается переменная облачность. В течение дня будет идти кратковременный дождь с грозой.

Ветер – юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 17 до 19 градусов тепла, а днем – от 31 до 33 градусов тепла.



Прогноз погоды на 25 июня / Данные Укргидрометцентра

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