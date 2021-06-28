Местами температура составит 29 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, дожди накроют Львовщину с 30 июня.

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Прогноз погоды на 28 июня – 2 июля

В понедельник, 28 июня, погоду будет определять юго-западная часть циклона с центром над Слобожанщиной. В области будет переменчиво облачно. Существенных осадков не прогнозируют. Ночью и утром Львовщину окутает слабый туман.

Ветер – северо-западный. Ночью его скорость составит 3 – 8 метров в секунду, а днем – 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 12 до 14 градусов тепла, а днем – от 24 до 26 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на Львовщине на 28 июня / Данные Укргидрометцентра

На Львовщине во вторник, 29 июня, будет облачно. Однако, как и в предыдущий день, осадков не прогнозируют. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью составит 14 – 16 градусов тепла, а днем – 27 – 29 градусов тепла.



Прогноз погоды на Львовщине на 29 июня / Данные Укргидрометцентра

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В среду, 30 июня, в области также будет облачно. Ночью осадков не прогнозируют, однако днем ожидают кратковременные дожди и грозы. Ветер – юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 14 до 16 градусов тепла, а днем – 27 – 29 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на Львовщине на 30 июня / Данные Укргидрометцентра

На Львовщине в четверг, 1 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. В течение дня будут идти кратковременные грозовые дожди, а местами – град. Ветер – юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью составит 15 – 17 градусов тепла, а днем – 26 – 28 градусов тепла.



Прогноз погоды на Львовщине на 1 июля / Данные Укргидрометцентра

В пятницу, 2 июля, на Львовщине будет облачно с прояснениями. Временами будут падать грозовые дожди, а днем местами – град. Ветер – западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 15 до 17 градусов тепла, а днем – от 23 до 25 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на Львовщине на 2 июля / Данные Укргидрометцентра

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