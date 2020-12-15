В Золочевском районе Львовщины в лесу 13 декабря охотники нашли тело 61-летней женщины. Она 16 октября вышла из дома своего брата и не вернулась домой.

Охотники, военные и местные жители присоединились к поискам без вести пропавшей женщины. Сообщение о ее исчезновении поступило правоохранителям в ноябре. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины. Интересно Прятался за помойками и делал вид, что больной: во Львове задержали грабителя – фото Как нашли тело пропавшей женщины В ноябре родственники 61-летней жительницы села Теребежи Бугского района обратились за помощью в полицию.

Они рассказали, что женщина 16 октября вышла из дома своего брата в селе Побич Золочевского района, но домой не вернулась. Вероятно, она возвращалась в свою деревню через лес и потерялась.

К поискам пенсионерки подключились полицейские, кинологи, военнослужащие, охотники и неравнодушные люди.

К сожалению, 13 декабря охотники нашли в лесу на Золочевщине тело пропавшей женщины. Она прошла всего 5 километров от дома своего родственника.

Следов насильственной смерти на теле пенсионерки не обнаружили. Однако правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину гибели женщины.

Охотники нашли в лесу тело пропавшей пенсионерки / Фото полиции Львовщины