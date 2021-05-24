Инцидент произошел в селе Завадовка Турковского района. Женщина находилась в состоянии ожогового шока.
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Женщина опрокинула на себя кастрюлю с горячей пищей
- По информации ZAXID.NET, 48-летняя женщина готовила еду для скота.
- Исполняющий обязанности генерального директора 8-й городской клинической больницы Василий Трунквальтер рассказал, что пациентка сняла кастрюлю с плиты и ненароком опрокинул ее на себя.
- Женщина получила ожоги 50% тела – шеи, рук, живота и ног.
- На спасение пациентки вылетели медики на вертолете.
Смотрите видео, как пациентку доставили в больницу:
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Женщину доставили в 8 ГКБ Львова
Вертолет приземлился на трассе в селе Завадовка. Оттуда женщину транспортировали во Львов. После приземления на футбольном поле ФК "Карпаты" пациентку передали врачам скорой, которые увезли ее в ожоговое отделение 8 ГКБ.
Женщину доставили в нашу больницу в тяжелом состоянии. Она находится в реанимации. Для снятия боли пациентке укололи обезболивающие препараты, поэтому ее сознание немного притуплённое. Сейчас женщиной занимаются врачи ожогового центра,
– рассказал Трунквальтер.
Смотрите фото, как пациентку транспортировали во Львов / Фото Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф