Инцидент произошел в селе Завадовка Турковского района. Женщина находилась в состоянии ожогового шока.

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Женщина опрокинула на себя кастрюлю с горячей пищей

По информации ZAXID.NET, 48-летняя женщина готовила еду для скота.

Исполняющий обязанности генерального директора 8-й городской клинической больницы Василий Трунквальтер рассказал, что пациентка сняла кастрюлю с плиты и ненароком опрокинул ее на себя.

Женщина получила ожоги 50% тела – шеи, рук, живота и ног.

На спасение пациентки вылетели медики на вертолете.

Смотрите видео, как пациентку доставили в больницу:

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Женщину доставили в 8 ГКБ Львова

Вертолет приземлился на трассе в селе Завадовка. Оттуда женщину транспортировали во Львов. После приземления на футбольном поле ФК "Карпаты" пациентку передали врачам скорой, которые увезли ее в ожоговое отделение 8 ГКБ.

Женщину доставили в нашу больницу в тяжелом состоянии. Она находится в реанимации. Для снятия боли пациентке укололи обезболивающие препараты, поэтому ее сознание немного притуплённое. Сейчас женщиной занимаются врачи ожогового центра,

– рассказал Трунквальтер.

Обратите внимание! Вертолет ГСЧС Львовщины с 1 апреля находится на постоянном дежурстве для оказания экстренной помощи населению 6 западных областей.

Смотрите фото, как пациентку транспортировали во Львов / Фото Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф