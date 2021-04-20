Жена одного из топ-менеджеров компании GlobalLogic Дениса Ткачева рассказала, что муж много лет избивал ее до полуобморока и насиловал. После того, как женщина начала это разглашать, мужчина забрал их общих детей.

Сейчас дети проживают с мужчиной. По словам лидера "Женского движения "За будущее" Ирины Сусловой, знакомые и соседи супругов стали на сторону домашнего тирана, а кровь на лице женщины после избиения называют "вареньем".

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Топ-менеджер GlobalLogic много лет издевался над женой

Историю жены одного из топ-менеджеров GlobalLogic Дениса Ткачева опубликовали на странице в фейсбуке ОО "Публічний контроль". Женщина рассказала, что муж начал избивать ее через 5 лет после рождения детей.

3 июля 2018 года мы вернулись с моря. У нас не было свежей еды дома и я решила из морозильной камеры достать пельмени. Чуть сильнее потянула пластмассовый ящик, потому что намерз (не повредила), вприсядку неожиданно со спины получила удар в ухо,

– рассказала Марианна.

По словам женщины, после того случая она оглохла на месяц на одно ухо. Врачи поставили женщине диагноз – "ушиб мягких тканей заушного участка справа". Марианна рассказала, что дети часто становились свидетелями домашнего насилия.

"В течение многих лет мой муж оказывал на меня физическое, психологическое, экономическое, а также сексуальное насилие. Свидетелями которых (кроме сексуального) часто были наши несовершеннолетние дети, которые, в свою очередь, являются также жертвами физического и психологического насилия", – отметила женщина.

Марианна неоднократно обращалась в полицию. Однако это не давало никаких результатов, ведь свидетелями избиений были только она и ее несовершеннолетние дети, поэтому к их мнению не будут прислушиваться.

Смотрите видео жены после избиения своим мужем:

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Муж забрал у жены детей

Женщина рассказала, что 24 июня 2020 года муж похитил детей из их общего жилища. После этого он написал заявление, что она якобы самоустранилось от воспитания дочерей.

"На комиссии по делам детей он утверждал, что у него есть репутация, авторитет, статус. Он пытается перепрограммировать мозг нашим детям. После похищения Денис заблокировал телефон детям, а в полицию он написал заявление, что я самоустранилось от воспитания детей", – рассказала Марианна.

По ее словам, мужчина рассказывает всем, что после родов она потеряла здравый смысл, начала злоупотреблять алкоголем и бить детей.

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Соседи и знакомые называют обвинения клеветой

Суслова рассказала, что соседи и знакомые супругов встали на сторону мужчины. По словам правозащитницы, чтобы защитить его от "клеветы" жены, они заявляют, что на ее лице была не кровь, а "размазанное варенье".

Пронзительные крики женщины и плач детей, которые до недавнего времени беспокоили и пугали соседей, теперь те же самые люди назвали вымыслом. Полиция, органы опеки и суды – тоже будто ослепли. Потому что деньги решают не только материальные проблемы, но и то, жертва ты, или лжец, и не важно, как было на самом деле,

– заявила Суслова.

По словам правозащитницы, Ткачев забрал у жены детей, чтобы наказать ее за попытку оказать сопротивление. Женщина с июня 2020 года не может видеть детей дольше, чем на час.

"И теперь уже они презирают и бьют маму при встрече – потому что так приказал отец. Такие ужасные истории рядом, к сожалению, не единичны", – добавила Суслова.

Она отметила, что для женщины нашли профессионального и принципиального адвоката. Он уже начал работать над делом.

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Как отреагировали в GlobalLogic

Под заметкой женщины об издевательстве своего мужа, которую опубликовали на странице в фейсбуке ОО "Публічний контроль", представитель GlobalLogic написал, что компания глубоко обеспокоена информацией о домашнем насилии, к совершению которого может быть причастен один из их работников.

Мы решительно осуждаем проявления домашнего насилия. Компания готова сотрудничать с компетентными органами, чтобы обеспечить объективное и всестороннее расследование этого случая всеми возможными законными способами,

– сообщили в GlobalLogic.

Однако в интересах всестороннего расследования компания отказалась от дополнительных комментариев и заявлений.