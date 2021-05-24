Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.

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Злоумышленник нанес женщине многочисленные травмы

Правоохранителям 20 мая поступило сообщение о том, что в 21:30 на улице Ивасюка в Бориславе неизвестный напал на 42-летнюю местную жительницу.

Мужчина избил ее и отобрал сумку, в которой были кошелек с деньгами и банковскими карточками, электронные гаджеты, косметичка и другие личные вещи.

После этого злоумышленник сел в машину Daewoo Lanos и скрылся с места происшествия.

Правоохранители установили, что во время нападения мужчина нанес женщине несколько ударов по голове.

В частности, медики диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы.



24-летний мужчина ограбил прохожую / Фото полиции Львовщины

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Правоохранители задержали злоумышленника

Правоохранители в течение часа на улице Шевченко нашли автомобиль, которым пользовался нападающий. Также полицейские установили, что женщину ограбил 24-летний местный житель. Его разыскали и задержали. Вскоре суд изберет мужчине меру пресечения.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в разбое. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 7 лет за решеткой. Правоохранители изъяли у подозреваемого вещественные доказательства. Сейчас следователи продолжают проводить досудебное расследование.