В Жолкве задержали 63-летнего педофила: развращал 11-летнего мальчика
В Жолкве на Львовщине задержали 63-летнего мужчину, который совершил развратные действия с 11-летним мальчиком. В обмен на это он предлагал деньги.
Источник:Львовская областная прокуратура
Мальчик, с которым это произошло, рассказал об этом своему другу, а тот своему отцу. После обращения отца друга пострадавшего в полицию, злоумышленника задержали с поличным.
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Как узнал Zaxid.net из собственных источников, мужчина предлагал деньги мальчикам из неблагополучных семей, за что просил совершить развратные действия. Следствие пытается установить количество детей, ставших жертвами предполагаемого педофила.
Подробнее о расследовании
Расследованием занимается полиция под процессуальным руководством окружной прокуратуры Жолквы. Мужчине должны объявить подозрение по статье о совершении развратных действий в отношении малолетнего лица.
Его могут наказать лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Следователи также проверят причастность подозреваемого к похожим преступлениям.
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