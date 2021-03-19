В Жолкве на Львовщине задержали 63-летнего мужчину, который совершил развратные действия с 11-летним мальчиком. В обмен на это он предлагал деньги.

Мальчик, с которым это произошло, рассказал об этом своему другу, а тот своему отцу. После обращения отца друга пострадавшего в полицию, злоумышленника задержали с поличным.

К теме Включал мультики и давал лакомства: руководителя детдома в Одесской области будут судить за педофилию

Как узнал Zaxid.net из собственных источников, мужчина предлагал деньги мальчикам из неблагополучных семей, за что просил совершить развратные действия. Следствие пытается установить количество детей, ставших жертвами предполагаемого педофила.

Подробнее о расследовании

Расследованием занимается полиция под процессуальным руководством окружной прокуратуры Жолквы. Мужчине должны объявить подозрение по статье о совершении развратных действий в отношении малолетнего лица.

Его могут наказать лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Следователи также проверят причастность подозреваемого к похожим преступлениям.

Обратите внимание! Во Львове состоялось первое заседание по делу Романа Московченко – известного организатора христианских лагерей. 47-летнего мужчину подозревают в том, что он совершил 147 эпизодов сексуального характера в отношении детей. Он это делал на складских помещениях, куда приводил детей. Он заставлял девочек обнажать свои половые органы, рассматривал и касался их.

Последние громкие случаи педофилии в Украине