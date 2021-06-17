По информации ГСЧС Львовщины, авария произошла в селе Суховоля. Несовершеннолетнему грозит тюрьма.
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Подростки сильно травмировались
- В 6:06 на улице Центральной в Суховоле случилось крупное ДТП.
- 17-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta не справился с управлением и вылетел в кювет.
- Там машина перевернулась и въехала в бетонную трубу.
- В результате ДТП водитель и его 17-летний пассажир травмировались.
- Спасатели с помощью подручных средств деблокировали ребят из машины.
- Несовершеннолетних передали медикам.
- Их госпитализировали в клиническую больницу скорой медицинской помощи Львова.
- К ликвидации последствий ДТП привлекли 5 спасателей и 2 единицы спецтехники.
Смотрите фото с места аварии / Фото ГСЧС и полиции Львовщины
Подросток был за рулем пьян
Следователи открыли уголовное производство из-за "нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения". Если вину виновника ДТП докажут в суде, ему будет грозить от 3 до 8 лет в тюрьме. Кроме этого, парня могут лишить управлять транспортными средствами сроком от 5 до 8 лет.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства аварии.
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