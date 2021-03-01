В селе Гологоры, что на Львовщине, 27 февраля собака принесла во двор дома человеческую ногу. Правоохранители считают, что часть тела могла принадлежать без вести пропавшему местному жителю.

Мужчина исчез в ноябре 2020 года. Его тело нашли 28 февраля.

Читайте также На Львовщине пешеход едва не зарезал водителя из-за неправильной парковки: фото

Как собаки принесли человеческую ногу

Следователь Золочевского отдела полиции ГУ НП во Львовской области Николай Яремчук рассказал, что 27 февраля правоохранители получили сообщение о том, что собаки жителя села Гологоры принесли во двор дома человеческую ногу. На место происшествия незамедлительно выехали следователи. Правоохранители установили, что нога, которую притащил пес действительно была человеческой. Она имела повреждения, поэтому правоохранители изъяли жуткую находку и направили на экспертизу, чтобы установить характер повреждений.

Кроме этого, вероятно нога может принадлежать одному из жителей села Гологорки Золочевского района, который в конце осени 2020 года пропал без вести,

– добавил Яремчук.

Правоохранители не исключают, что нога могла бы принадлежать и другому погибшему.

Тело без вести пропавшего мужчины вскоре разыскали. Сейчас эксперты проводят исследования.

Смотрите видео, как собаки притащили во двор человеческую ногу: