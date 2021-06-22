Полицию вызвали очевидцы жуткого происшествия. Злоумышленник не мог объяснить своего поступка.
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Мужчина жестоко убил собаку
- Примерно в 8:00 патрульные получили вызов от неравнодушных прохожих.
- Они рассказали, что возле Малехова, рядом с остановкой общественного транспорта на трассе Киев – Чоп, неизвестный убивает собаку.
- На место происшествия незамедлительно выехали полицейские.
- Там их ждало жуткое зрелище – мужчина куском стекла расчленял собаку.
- Внутренности животного он складывал в пакет.
- Патрульные приказали злоумышленнику прекратить.
- Мужчина не смог объяснить полицейским причину своего поступка.
- Патрульные установили личность злоумышленника.
- Им оказался 34-летний житель Ровненской области.
Злоумышленник сложил останки животного в пакет / Фото патрульной полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и эксперта. За жестокое обращение с животными в Украине предусмотрена уголовная ответственность. Злоумышленнику грозит до 8 лет в тюрьме.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются выяснить все обстоятельства этого ужасного инцидента.
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Мужчине грозит тюрьма / Фото патрульной полиции Львовщины