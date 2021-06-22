Полицию вызвали очевидцы жуткого происшествия. Злоумышленник не мог объяснить своего поступка.

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Мужчина жестоко убил собаку

Примерно в 8:00 патрульные получили вызов от неравнодушных прохожих.

Они рассказали, что возле Малехова, рядом с остановкой общественного транспорта на трассе Киев – Чоп, неизвестный убивает собаку.

На место происшествия незамедлительно выехали полицейские.

Там их ждало жуткое зрелище – мужчина куском стекла расчленял собаку.

Внутренности животного он складывал в пакет.

Патрульные приказали злоумышленнику прекратить.

Мужчина не смог объяснить полицейским причину своего поступка.

Патрульные установили личность злоумышленника.

Им оказался 34-летний житель Ровненской области.



Злоумышленник сложил останки животного в пакет / Фото патрульной полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и эксперта. За жестокое обращение с животными в Украине предусмотрена уголовная ответственность. Злоумышленнику грозит до 8 лет в тюрьме.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются выяснить все обстоятельства этого ужасного инцидента.

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Мужчине грозит тюрьма / Фото патрульной полиции Львовщины