Возле Львова 29 января произошла смертельная авария – столкнулись Skoda Yeti и ВАЗ 2111. В результате ДТП погибли 2 человека – мужчина и 2-летняя девочка. Еще 3 пострадавших госпитализировали.

Источник: полиция Львовщины Авария произошла около 14:00 возле села Бережаны. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. К теме На трассе Киев – Чоп столкнулись ВАЗ и Fiat: есть травмированные – фото Как произошло ДТП На объездной дороге Львова около 14:00 столкнулись Skoda Yeti и ВАЗ 2111.

Жуткая авария произошла на участке дороги между городом Винники и поворотом на село Бережаны.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу, где влетел в ВАЗ.

В результате аварии погибли водитель ВАЗ и 2-летняя девочка, которая ехала в этом же авто.

Также травмировались 3 человека – 2 пассажира ВАЗа и водитель Skoda Yeti. Медики отвезли их в больницу.

Сейчас правоохранители уточняют личные данные всех участников аварии и диагнозы пострадавших.

ДТП произошло около 14:00 / Фото патрульной полиции Львовщины Что грозит виновному в ДТП Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 10 лет лишения свободы. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства и причины ДТП.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии / Фото патрульной полиции Львовщины