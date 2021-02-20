До Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні волонтери у Львові влаштували виставу, відтворивши ключові події Революції Гідності. У заході взяли участь приблизно 40 волонтерів, які переодяглися у протестувальників та тітушок.

Реалістичності виставі додавали спецефекти. Під час дійства відбувалися сутички, люди застосовували димові шашки, фаєра та навіть будували барикади.

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Як це відбувалося

Вистава відбулася ще ввечері 19 лютого. На площі Ринок відбулася театралізована реконструкція "Полум'я гідності", яке організувало Студентське братство Львівщини.

Наш захід ми вирішили зробити в незвичному форматі – у вигляді театралізованої постановки основних подій Революції Гідності. Ми зосередились на перших протестах і перших загиблих Героях,

– розповів голова спілки Сергій Мельников.

Загалом в реконструкції взяли участь 40 волонтерів. Частина з них була беркутівцями та тітушками, а решта – активістами. Паралельно із постановкою на великому екрані транслювали відеозаписи з Революції Гідності.

На завершення реконструкції люди запалили лампадки в пам'ять Героїв Небесної сотні, а на екрані під "Пливе кача" показали портрети усіх загиблих за Україну під час Революції Гідності.

У Львові відтворили події Революції Гідності / Фото ЛМР

Зауважимо, що 7 років тому на Майдані Незалежності у Києві відбулося найкривавіше протистояння між беркутівцями та учасниками Революції Гідності. Відтоді 20 лютого українці відзначають День пам'яті Героїв Небесної Сотні.

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