Во Львове с 19 ноября круглосуточно будет дежурить снегоуборочная техника. Все коммунальные предприятия, которые расчищают дороги от снега, готовы к работе в зимний период.

Распоряжение о начале дежурства снегоуборочной техники уже подписали. Также львовские коммунальные предприятия закупили все необходимые реагенты – соль и песок. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Технику уже подготовили к зиме

Вся необходимая снегоуборочная техника уже готова к зимнему периоду.

Совместно с управлением по вопросам чрезвычайных ситуаций мы проводили проверку техники. Все готово к работе. Также сегодня руководители инженерных служб еще раз проведут объезды по ЖКХ,

– сообщила заместитель мэра Львова по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк.

По прогнозам синоптиков 20 ноября во Львове будут заморозки и дождь. Поэтому в городе, вероятно, будет гололед. Все ЖКХ должны обеспечить 2 пескоямы, чтобы в любое время посыпать замерзшие дороги песком. Также балансодержатели домов должны быть готовы к возможной непогоде, чтобы дворники могли тоже посыпать песком или солью тротуары.

Снегоуборочная техника начнет дежурить по улицам Львова с 19 ноября. Соответствующее распоряжение уже подписали и закупили необходимые реагенты.

Интересно! В 2020 году к уборке снега на львовских улицах привлекут 138 единиц техники.