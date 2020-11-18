Зима близко: во Львове круглосуточно будет дежурить снегоуборочная техника
Во Львове с 19 ноября круглосуточно будет дежурить снегоуборочная техника. Все коммунальные предприятия, которые расчищают дороги от снега, готовы к работе в зимний период.
Распоряжение о начале дежурства снегоуборочной техники уже подписали. Также львовские коммунальные предприятия закупили все необходимые реагенты – соль и песок. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
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Технику уже подготовили к зиме
Вся необходимая снегоуборочная техника уже готова к зимнему периоду.
Совместно с управлением по вопросам чрезвычайных ситуаций мы проводили проверку техники. Все готово к работе. Также сегодня руководители инженерных служб еще раз проведут объезды по ЖКХ,
– сообщила заместитель мэра Львова по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк.
По прогнозам синоптиков 20 ноября во Львове будут заморозки и дождь. Поэтому в городе, вероятно, будет гололед. Все ЖКХ должны обеспечить 2 пескоямы, чтобы в любое время посыпать замерзшие дороги песком. Также балансодержатели домов должны быть готовы к возможной непогоде, чтобы дворники могли тоже посыпать песком или солью тротуары.
Снегоуборочная техника начнет дежурить по улицам Львова с 19 ноября. Соответствующее распоряжение уже подписали и закупили необходимые реагенты.
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