Во Львов снова вернулась зима. Снег начал падать ночью 5 марта, и днем в городе он все еще продолжает идти.

Синоптики Львовского Гидрометцентра прогнозировали, что 5 марта на Львовщине будет идти снег в течение всего дня. В частности, во Львове будет падать значительный снег, который будет сменяться мокрым снегом.

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Львов снова засыпает снегом

Несмотря на то, что пришла весна, снега не отступают. Львовские спасатели призвали водителей быть осторожными на дорогах. Так как синоптики прогнозировали гололед и налипание мокрого снега.

Также из-за порывов штормового ветра во Львове ожидают метели.

Обратите внимание! По прогнозам синоптиков, 5 марта в Украину снова придет похолодание. В некоторых областях будет идти снег, а в других – падать дождь.

Смотрите фото заснеженного Львова / Фото 24 канал

Осадки прогнозируют почти во всех областях

Синоптики прогнозируют осадки по всей стране, кроме южных областей.

В Сумской и Черниговской областях 5 марта будут падать дождь со снегом.

Однако на Кировоградщине, Днепропетровщине и Луганщине будет падать дождь.

На Западе, в Тернопольской, Ровненской, Волынской и других областях, будет падать дождь, который будет сменяться мокрым снегом.

В Киеве 5 марта, по прогнозу синоптиков, будут падать дождь и мокрый снег.



Что делать водителям во время гололеда / Инфографика 24 канала