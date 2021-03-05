Зима вернулась: Львов снова засыпало снегом – фото
Во Львов снова вернулась зима. Снег начал падать ночью 5 марта, и днем в городе он все еще продолжает идти.
Источник:24 канал
Синоптики Львовского Гидрометцентра прогнозировали, что 5 марта на Львовщине будет идти снег в течение всего дня. В частности, во Львове будет падать значительный снег, который будет сменяться мокрым снегом.
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Львов снова засыпает снегом
Несмотря на то, что пришла весна, снега не отступают. Львовские спасатели призвали водителей быть осторожными на дорогах. Так как синоптики прогнозировали гололед и налипание мокрого снега.
Также из-за порывов штормового ветра во Львове ожидают метели.
Смотрите фото заснеженного Львова / Фото 24 канал
Осадки прогнозируют почти во всех областях
- Синоптики прогнозируют осадки по всей стране, кроме южных областей.
- В Сумской и Черниговской областях 5 марта будут падать дождь со снегом.
- Однако на Кировоградщине, Днепропетровщине и Луганщине будет падать дождь.
- На Западе, в Тернопольской, Ровненской, Волынской и других областях, будет падать дождь, который будет сменяться мокрым снегом.
- В Киеве 5 марта, по прогнозу синоптиков, будут падать дождь и мокрый снег.
Что делать водителям во время гололеда / Инфографика 24 канала
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