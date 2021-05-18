Тарас Колодий женат на дочери Богдана Дубневича. Он является руководителем и совладельцем ряда львовских ресторанов, которые принадлежат семье главы Солонковской ОТГ.

Интересно Элитная недвижимость и миллионы на счетах: рейтинг самых состоятельных депутатов Львовского облсовета

Колодий стал владельцем участка, на котором планировали создать улицу

Колодий стал новым собственником земельного участка площадью почти 1,9 гектара в селе Зубра, который является частью Солонковской ОТГ. Через нее запланировали строительство продолжения улицы Вернадского.

Вопреки тому, что этот участок расположен в пределах красных линий, чиновники Госгеокадастра 12 марта бесплатно передали его предполагаемому участнику АТО, львовянину Олегу Дидуху. Согласно данным кадастровой карты, 13 апреля владелец земли сменился. Им стал Тарас Колодий.

Стоимость участка составляет 184,1 миллиона гривен (6,7 миллиона долларов по текущему курсу). Однако, вероятно, что в записях есть ошибка, ведь это высокая цена для участка площадью менее 1,9 гектара. Интересно, что ранее Дубневичи выставили на продажу вдвое больший участок в Зубре за 1,9 миллиона долларов.

Электронная выдержка из ГЗК / Фото ZAXID.NET

Читайте также Ремонты дорог во Львове: Садовый рассказал, на каких улицах начнутся работы в ближайшее время

Садовый призвал правительство проверить законность действий Госгеокадастра

Назначение земельного участка, владельцем которого стал Колодий, пока не изменилось. Ее можно использовать только для ведения личного сельского хозяйства. Однако для того, чтобы изменить целевое назначение участка, владельцу следует изготовить проект землеустройства и подать его на рассмотрение местного совета. В этом случае его будут рассматривать депутаты Совета Солонковской ОТГ, которую возглавляет Дубневич.

После того, как стало известно о приватизации этого земельного участка, городской глава Львова Андрей Садовый обратился к министру агропромышленного комплекса и министру внутренних дел. Мэр попросил их проверить законность действий Госгеокадастра. Однако о результатах этих проверок пока ничего неизвестно.

Первый заместитель начальника Госгеокадастра во Львовской области Ростислав Хорь рассказал, что у чиновников не было оснований отказать в выделении земли Олегу Дидуху. Поэтому они сделали это даже несмотря на предостережения львовской мэрии. По словам чиновника, в случае отказа Дидух мог бы обратиться в суд, поэтому ему выделили землю бесплатно.

Колодий отказался рассказать, зачем он приобрел участок в Зубре.

"Будет конкретное решение – мы его опубликуем. Мы вам перезвоним и скажем", – отметил он в разговоре с журналистами.

Обратите внимание! 38-летний Тарас Колодий – муж Богданы Дубневич, дочери действующего председателя Солонковской ОТГ Богдана Дубневича. Он является руководителем и совладельцем ряда компаний, которыми владеет ее семья – львовских ресторанов "Армянка", "Грушевский cinema jazz", "Park. Art of rest" и др.



Желтым цветом выделен участок Колодия / Фото ZAXID.NET